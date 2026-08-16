Por: VALORA ANALITIK

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Los colombianos que estén pensando en sacar su licencia de conducción por primera vez o que necesiten recategorizarla tendrán que cumplir con un nuevo paso antes de completar el trámite.

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El Ministerio de Transporte fijó para el lunes 14 de septiembre de 2026 la entrada en vigencia del examen teórico como requisito obligatorio para obtener o recategorizar la licencia de conducción en todo el país.

La fecha quedó establecida en la Circular Externa 20261010000277, expedida el 4 de agosto de 2026 por el Viceministerio de Transporte. La decisión no aplica a quienes simplemente vayan a renovar su licencia: el documento precisa que el examen será exigido para quienes obtengan la licencia por primera vez y para quienes adelanten un proceso de recategorización.

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El cambio es relevante porque modifica el recorrido que deberá completar una persona que quiera convertirse en conductor autorizado. Hasta ahora, el proceso de formación y los trámites correspondientes no tenían esta exigencia operativa del certificado de aprobación del examen teórico como condición para que el organismo de tránsito expidiera la licencia.

A partir de la fecha definida por el Gobierno, ese certificado deberá estar disponible y será validado directamente mediante el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

¿A quiénes les toca presentar el examen para sacar la licencia de conducción?

La nueva exigencia tiene dos grupos claramente definidos. El primero corresponde a quienes van a obtener por primera vez una licencia de conducción. El segundo comprende a quienes necesitan recategorizarla, por ejemplo, cuando buscan acceder a una categoría diferente de licencia.

En cambio, si una persona ya tiene su licencia y únicamente necesita hacer el trámite de renovación, no tendrá que presentar este examen teórico como condición para realizar ese procedimiento. El Ministerio establece expresamente que la prueba no es obligatoria para la renovación.

Esto significa que una persona que ya tiene una licencia vigente y llega al momento de renovarla no debe asumir que tendrá que volver a presentar el examen teórico únicamente por la entrada en operación de este nuevo esquema.

¿Cómo será el examen para sacar la licencia?

La prueba será una única evaluación teórica compuesta por 40 preguntas de selección múltiple. De ese total, 12 preguntas estarán relacionadas con actitudes y las otras 28 corresponderán a los núcleos temáticos del proceso de formación. Las preguntas serán seleccionadas aleatoriamente.

El resultado será aprobado o no aprobado. En caso de no superar la prueba, el aspirante recibirá un reporte con información sobre los núcleos temáticos y las actitudes evaluadas, además del puntaje obtenido.

El objetivo definido por el Ministerio es comprobar que el aspirante cuenta con conocimientos y actitudes relacionados con la conducción y el comportamiento seguro en las vías. El examen será realizado en los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) autorizados por el Ministerio de Transporte.

Estos centros funcionarán como organismos de apoyo a las autoridades de tránsito y estarán vigilados por la Superintendencia de Transporte. Entre sus obligaciones está informar permanentemente a los usuarios sobre los servicios, tarifas y horarios, además de realizar las pruebas bajo las condiciones técnicas establecidas por el Ministerio.

¿Cuánto costará el examen?

El examen tendrá una tarifa base de 9,40 Unidades de Valor Básico (UVB). Como la UVB para 2026 fue fijada en $12.110, ese valor equivale a $113.834. Sin embargo, ese no será necesariamente el precio final que pagará el aspirante, porque la tarifa contempla además valores correspondientes al Fondo Nacional de Seguridad Vial, impuestos, transacciones financieras, derechos del RUNT y el Sistema de Control y Vigilancia (SICOV).

Además, las tarifas deberán estar publicadas por la Superintendencia de Transporte y visibles para los usuarios dentro y fuera de los establecimientos con una antelación mínima de cinco días antes de su entrada en vigencia.

¿Qué pasa si pierde el examen?

Este es uno de los puntos más importantes para quienes se preparan para obtener la licencia. El aspirante que no apruebe el examen teórico podrá repetirlo una sola vez sin costo adicional, siempre que lo haga en el mismo CALE y dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que reprobó la prueba.

Sin embargo, hay una diferencia importante si decide presentar nuevamente el examen en otro centro. En ese caso, tendrá que pagar nuevamente los derechos de presentación.

Por ejemplo, si una persona presenta la prueba en el CALE correspondiente a su departamento, obtiene un resultado no aprobado y decide repetirla dentro de los siguientes 10 días en ese mismo centro, podrá hacerlo una vez sin pagar nuevamente por la presentación. Si opta por otro CALE, tendrá que asumir nuevamente el costo establecido.

No podrá presentar el examen en cualquier lugar del país

Otro cambio importante para el ciudadano está relacionado con el lugar donde podrá presentar la prueba. El certificado que utilice el aspirante para tramitar la licencia deberá haber sido expedido por un CALE ubicado en el mismo departamento o en uno de los departamentos contiguos al organismo de tránsito donde realizará el trámite. Esa condición será revisada automáticamente mediante el RUNT.

El Ministerio informó que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) solicitó el registro de 32 CALE, cuya aprobación se produjo el 3 de agosto de 2026. Estos centros fueron habilitados para prestar el servicio de evaluación teórica en el departamento donde están ubicados y en los departamentos contiguos.

La lista incluye centros en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Atlántico, Santander, Nariño, Quindío, Caldas, entre otros departamentos. El documento registra, por ejemplo, un CALE en Quibdó, uno en Cali, uno en Medellín, uno en Armenia y uno en La Dorada.

¿Qué pasó con el examen práctico?

El cambio no termina con la prueba teórica. El Ministerio señala que la implementación de los CALE y de los exámenes fue estructurada en cuatro fases. Las dos primeras ya fueron surtidas; la tercera corresponde a la exigibilidad del examen teórico, que entra en aplicación con la fecha anunciada.

La cuarta contempla la exigibilidad del examen práctico, cuya entrada está prevista para 2027, previo aviso del Ministerio de Transporte. Esto significa que el cambio anunciado para septiembre es solo una parte de una transformación más amplia del proceso de evaluación de los conductores.

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La exigencia tiene como antecedente el artículo 19 de la Ley 769 de 2002, modificado posteriormente, que contempla la aprobación de exámenes teórico y práctico para vehículos particulares y de servicio público.

El Ministerio desarrolló este mandato mediante la Resolución 20253040037125 del 10 de septiembre de 2025, que reglamentó los CALE y las condiciones para realizar las pruebas.

Lea la circular del Ministerio de Transporte haciendo clic en este enlace.

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