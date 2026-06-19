La Secretaría Distrital de Movilidad anunció la apertura de 1.559 nuevas investigaciones administrativas contra motociclistas reincidentes en infracciones de tránsito en Bogotá, una medida que se suma a más de 5.000 procesos iniciados previamente y que, dependiendo del caso, podría terminar en la suspensión de las licencias de conducción.

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La decisión hace parte de la estrategia del Distrito para fortalecer la seguridad vial y reducir los comportamientos que, según las autoridades, ponen en riesgo a peatones, ciclistas, conductores y demás actores de la movilidad en la ciudad.

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¿Cuándo un motociclista es considerado reincidente?

De acuerdo con la entidad, un conductor incurre en reincidencia cuando comete más de una infracción de tránsito dentro de un periodo de seis meses, conforme a la normativa vigente.

En esos casos, una de las principales sanciones contempladas es la suspensión de la licencia por seis meses. Si el comportamiento vuelve a repetirse, la restricción puede ampliarse hasta un año o incluso más tiempo, dependiendo del historial del conductor.

Según cifras oficiales entregadas por la Secretaría, durante 2026 ya han sido suspendidas 529 licencias de conducción a motociclistas reincidentes.

La secretaria Claudia Díaz explicó que el objetivo no es únicamente sancionar, sino generar cambios en los hábitos de conducción.

“Estas infracciones representan un riesgo para peatones, ciclistas y para los mismos motociclistas. Por eso actuamos con mayor contundencia frente a quienes convierten el incumplimiento en una conducta recurrente”, indicó.

Las infracciones más frecuentes entre motociclistas

La entidad señaló que buena parte de las conductas repetitivas están relacionadas con prácticas que afectan la convivencia vial y el uso adecuado del espacio público, como la circulación por andenes, ciclorrutas o zonas restringidas.

Entre enero y mayo de 2026, estas fueron las infracciones más registradas para motociclistas en Bogotá:

Conducir sin cumplir las normas del Código Nacional de Tránsito (C24): 28.498 comparendos.

28.498 comparendos. No realizar oportunamente la revisión técnico-mecánica: 13.489 comparendos.

13.489 comparendos. Conducir sin licencia de conducción: 12.782 comparendos.

12.782 comparendos. Estacionar en lugares prohibidos: 9.420 comparendos.

9.420 comparendos. Transitar por sitios restringidos o en horarios no autorizados: 8.311 comparendos.

De acuerdo con la autoridad distrital, estas cifras evidencian un patrón persistente de incumplimiento que impacta directamente la movilidad y eleva el riesgo de incidentes en las vías.

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Distrito anuncia controles más estrictos

La apertura de las nuevas investigaciones se integra a un plan más amplio para detectar conductas reiterativas y fortalecer las medidas de control.

La Secretaría de Movilidad reiteró el llamado a los motociclistas para mantener la documentación vigente, respetar las señales y utilizar correctamente el espacio público.

Desde la entidad insistieron en que cumplir las normas no solo evita sanciones económicas o administrativas, sino que también contribuye a disminuir la accidentalidad y proteger la vida en las calles de Bogotá.

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