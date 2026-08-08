Por: VALORA ANALITIK

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Estados Unidos anunció un paquete de ayuda de US$1.000 millones para Colombia como parte de una nueva estrategia de cooperación en seguridad, lucha contra el narcotráfico y fortalecimiento económico durante el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

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El anuncio fue planteado por la delegación presidencial estadounidense que acompañó la posesión del mandatario colombiano, encabezada por el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche. Según el Gobierno de Donald Trump, los recursos harán parte de un paquete de seguridad que busca respaldar objetivos compartidos entre ambos países.

El mayor foco de la cooperación estaría en fortalecer la capacidad de las Fuerzas Militares y de Policía para enfrentar organizaciones narcoterroristas y criminales transnacionales.

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Para ello, Estados Unidos contempla apoyar la incorporación de tecnología, mejorar la eficiencia del gasto en defensa, aumentar la interoperabilidad entre las fuerzas de ambos países y desarrollar operaciones coordinadas.

Otro de los destinos prioritarios sería la lucha contra el narcotráfico. La estrategia plantea ampliar de manera significativa las operaciones de erradicación de cultivos de coca y la interdicción de cocaína, además de perseguir las estructuras financieras de las organizaciones criminales mediante congelamiento de activos y procesos judiciales contra quienes financien o sostengan estas redes.

Recuperar territorios y fortalecer la seguridad

Una parte importante de los esfuerzos estaría dirigida a recuperar y consolidar la presencia del Estado en zonas que permanecen bajo influencia o control de grupos armados.

En este frente, la cooperación incluiría desde desminado humanitario hasta inversiones coordinadas en seguridad, justicia y desarrollo económico en regiones consideradas de alto riesgo. También se plantea reforzar la protección de niños frente al reclutamiento forzado y la explotación por parte de organizaciones armadas.

La seguridad fronteriza también aparece entre las prioridades, con una mayor coordinación para enfrentar los flujos de migración irregular y fortalecer los controles en las zonas fronterizas.

El paquete, sin embargo, no se limitaría al componente militar. Estados Unidos plantea acompañar a Colombia en la atención de emergencias y en la preparación frente a fenómenos climáticos. La propuesta contempla contribuir a fondos de ayuda internacional y a futuros paquetes de asistencia humanitaria para comunidades afectadas por inundaciones, sequías y otros desastres asociados con fenómenos como El Niño.

Seguridad económica e infraestructura

La cooperación también tendría un componente de seguridad económica. Estados Unidos propone crear un Diálogo Bilateral de Prosperidad para trabajar en la estabilización de la economía colombiana, el fortalecimiento de los sistemas de generación y distribución de energía y la búsqueda de oportunidades de inversión en minerales críticos.

Otro frente sería el apoyo a las pequeñas y medianas empresas colombianas de los sectores agroindustrial, manufacturero y tecnológico, con el objetivo de conectarlas con compradores estadounidenses e incorporarlas a cadenas de suministro vinculadas con Estados Unidos.

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Asimismo, Washington plantea apoyar la modernización de la infraestructura digital, portuaria y energética, con la intención de posicionar a Colombia como un socio estratégico para la diversificación de cadenas de suministro mediante estrategias de nearshoring.

Finalmente, la agenda contempla ampliar la cooperación en energía nuclear con fines civiles y pacíficos, con miras a una relación de largo plazo entre Colombia y la industria estadounidense.

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