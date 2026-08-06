El presidente Donald Trump volvió a poner sobre la mesa una de sus medidas más polémicas en materia migratoria: limitar la ciudadanía estadounidense para los hijos de extranjeros nacidos en el país.

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El mandatario firmó dos órdenes ejecutivas con las que busca acabar con la ciudadanía por nacimiento en determinados casos y, según explicó, enfrentar el llamado “turismo de nacimiento”, práctica en la que mujeres extranjeras viajan a Estados Unidos con el propósito de que sus hijos nazcan allí y obtengan la ciudadanía.

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El presidente Donald Trump firmó dos órdenes ejecutivas con el objetivo de negar la ciudadanía por nacimiento a hijos de extranjeros nacidos en Estados Unidos, argumentando que busca frenar la industria del llamado “turismo de nacimiento”, pese a un fallo de la Corte Suprema.… pic.twitter.com/VpN9wbplmy — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 6, 2026

Trump defendió su decisión con un argumento que ya ha despertado controversia. “Estados Unidos era el único país que ofrecía la ciudadanía por nacimiento”, afirmó el presidente al explicar su intención de modificar las reglas.

La medida, sin embargo, enfrenta un importante obstáculo jurídico, pues existe un fallo de la Corte Suprema relacionado con la ciudadanía por nacimiento. Por eso, el alcance de las órdenes ejecutivas y su aplicación podrían terminar nuevamente en los tribunales.

El anuncio se suma a las acciones impulsadas por Trump para endurecer las políticas migratorias de Estados Unidos y restringir los beneficios que, bajo las normas actuales, pueden obtener algunos hijos de personas extranjeras nacidos en territorio estadounidense.

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