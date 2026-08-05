Estados Unidos lanzó una de las mayores ofensivas recientes contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció un paquete de recompensas que supera los 100 millones de dólares para obtener información que permita capturar o procesar judicialmente a ocho presuntos integrantes de la organización criminal.

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El anuncio llega en medio del reacomodo de la estructura del cartel, luego de que las autoridades estadounidenses confirmaran la muerte de su fundador, Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

¿Quién es el principal objetivo de Estados Unidos?

Dentro del paquete de recompensas, la cifra más alta corresponde a Juan Carlos Valencia González, identificado por Estados Unidos como el nuevo líder del CJNG.

Por información que conduzca a su captura o condena, el Departamento de Estado ofrece 25 millones de dólares, mientras que el resto del dinero será destinado a otros integrantes considerados clave dentro de la organización.

¿Qué otras medidas anunció Washington?

Además de las recompensas, Estados Unidos puso en marcha nuevas sanciones migratorias contra personas vinculadas al CJNG.

Entre las medidas anunciadas se encuentran:

Restricciones de visa para 65 personas relacionadas, directa o indirectamente, con la organización.

Revocación de 26 visas ya otorgadas a familiares y presuntos colaboradores del cartel.

Según Washington, estas decisiones buscan dificultar el movimiento y las redes de apoyo del grupo fuera de México.

¿Por qué Estados Unidos endureció su estrategia?

La administración estadounidense sostiene que el CJNG continúa siendo una de las principales organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas, incluido el fentanilo.

Con este paquete de medidas, el Gobierno pretende aumentar la presión sobre la nueva estructura de mando y afectar tanto su capacidad operativa como sus redes financieras y logísticas.

¿Qué impacto podría tener en México?

El anuncio también representa un nuevo desafío para la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

Mientras Washington incrementa las recompensas y aplica sanciones migratorias, el éxito de la estrategia dependerá de las operaciones que puedan desarrollar las autoridades mexicanas para localizar y capturar a los principales integrantes del CJNG en territorio nacional.