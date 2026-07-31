Estados Unidos alcanzó un nuevo máximo histórico en su población de inmigrantes indocumentados.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿Cómo terminaron Ceuta y Melilla siendo parte de España? El dato que pocos conocen)

Según el más reciente informe del Migration Policy Institute (MPI), el país llegó a 15,8 millones de personas en condición migratoria irregular a mediados de 2024, un incremento que estuvo impulsado principalmente por los flujos provenientes de Centro y Sudamérica. Dentro de ese panorama, Colombia aparece como uno de los países que más aumentó su presencia.

Colombia fue uno de los países con mayor crecimiento migratorio

Las cifras del estudio muestran que la población de colombianos indocumentados pasó de 182.000 personas en 2019 a 444.000 en 2024, es decir, un aumento de 262.000 migrantes, equivalente a un crecimiento superior al 140 % en apenas cinco años.

Lee También

Con ese incremento, Colombia se ubicó dentro del top 10 de países de origen con mayor número de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, consolidándose como uno de los principales protagonistas del cambio en la dinámica migratoria de la región.

Sudamérica gana terreno mientras México pierde protagonismo

El informe también evidencia una transformación en el origen de la migración irregular hacia Estados Unidos. Aunque México continúa siendo el principal país de procedencia, su participación cayó del 62 % del total en 2010 al 35 % en 2024.

En contraste, el crecimiento reciente estuvo liderado por Centroamérica, que aportó 2,3 millones de nuevos inmigrantes indocumentados entre 2019 y 2024, y por Sudamérica, que sumó 1,3 millones durante el mismo periodo.

Dentro de la región, Venezuela registró el mayor incremento absoluto con 581.000 nuevos inmigrantes, seguida por Colombia y otros países como Ecuador y Nicaragua.

¿Por qué aumentó la migración desde Colombia?

El Migration Policy Institute explica que este fenómeno responde a una combinación de factores económicos, sociales y políticos. Entre ellos destacan el deterioro de las condiciones de seguridad en algunas regiones, las dificultades económicas posteriores a la pandemia y la mayor demanda de trabajadores en Estados Unidos en sectores como la construcción, la agricultura y los servicios.

Además, el estudio señala que una parte importante de estos migrantes permanece en territorio estadounidense bajo mecanismos temporales como solicitudes de asilo, Humanitarian Parole o CBP One. De hecho, estima que hasta el 40 % de los 15,8 millones de inmigrantes indocumentados cuenta con algún tipo de protección provisional mientras se define su situación migratoria.

¿Cómo será la regularización de migrantes en España?

El Gobierno español anunció una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, que podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas. Se trata de un proceso excepcional mediante el cual personas extranjeras que hoy se encuentran en ese país sin permiso de residencia podrán obtener papeles de forma legal si cumplen una serie de requisitos básicos. Entre los requisitos que deberán cumplir son: Estén en España antes del 31 de diciembre de 2025 Puedan demostrar que llevan al menos cinco meses de residencia en el país No tengan antecedentes penales relevantes Este tiempo de permanencia podrá acreditarse con documentos como: Certificados de empadronamiento Informes médicos o citas sanitarias Contratos de alquiler Facturas de servicios como luz o agua