Por: El Espectador

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La trata de personas, un delito que evoluciona constantemente y se oculta en diversas formas, sigue afectando principalmente a niñas, niños y adolescentes, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) en su reciente informe elaborado con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. De acuerdo con este organismo, se trata de una de las violaciones más serias a los derechos humanos y del segundo delito transnacional más lucrativo a nivel global.

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El octavo Informe Global sobre la Trata de Personas de Unodc, que cubre de 2022 a 2024, señala que solo en 2022 el número de víctimas creció un 25 % respecto a 2019. Lo más preocupante es que la cantidad de niñas, niños y adolescentes víctimas aumentó un 31 %, representando el 38 % del total de casos. En el contexto colombiano, la Unodc identificó que factores como el conflicto armado interno, la existencia de grupos armados, economías ilegales, desigualdad, desempleo y limitadas posibilidades en ciertas regiones intensifican la vulnerabilidad de la población frente a este delito. A estos factores se añaden los flujos migratorios de ciudadanos colombianos y de migrantes y refugiados, quienes, ante dificultades de acceso a servicios y procesos migratorios regulares, quedan en mayor riesgo de caer en redes de trata.

El Observatorio del Delito de Trata de Personas del Ministerio del Interior registró 2.601 casos en Colombia entre 2008 y 2025, y casi el 60 % de ellos ocurrieron entre 2020 y 2025, lo que evidencia un aumento reciente. El traslado ilegal de víctimas fuera del país sigue siendo la modalidad principal, aunque la trata interna ha crecido de forma importante, pasando del 16 % al 35 % de los casos recientes. La explotación sexual es la finalidad más común (69 %), seguida por trabajo o servicios forzados (17 %). Las mujeres representan la mayoría de víctimas (83 %) en explotación sexual, mientras que en trabajos forzados son principalmente hombres.

A pesar de esfuerzos por combatir este flagelo, persisten desafíos en Colombia, como la baja en acciones de prevención, protección a víctimas e identificación de los afectados, según el informe de 2025 del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La Unodc enfatiza que las causas de este delito son múltiples y complejas, y que ahora afectan a perfiles cada vez más diversos: hombres, adolescentes varones, población LGBTIQ+, migrantes y refugiados.

El uso de redes sociales facilita la captación de víctimas jóvenes y adolescentes, por lo que la Unodc recomienda desarrollar habilidades de seguridad digital, verificar la información antes de aceptar oportunidades y nunca entregar documentos personales a terceros. Ante cualquier señal de alerta, la ciudadanía puede denunciar a través de líneas oficiales, como la Línea Nacional contra la Trata de Personas (01 8000 522020), el correo del Ministerio del Interior, la App LibertApp o líneas especializadas de la Policía, el ICBF y la Fiscalía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales factores que aumentan el riesgo de trata de personas en Colombia?

De acuerdo con la Unodc, los factores que incrementan la vulnerabilidad frente a la trata incluyen el conflicto armado interno, la presencia de grupos armados organizados, economías ilegales, desigualdad, desempleo y falta de oportunidades en regiones específicas. Además, la movilidad de migrantes y personas refugiadas, así como las dificultades de acceso a servicios y regularización migratoria, ponen a ciertos grupos en riesgo elevado de caer en redes de trata.

¿Cómo identifican y captan a las víctimas las redes de trata de personas en Colombia?

Según el Observatorio del Delito de Trata de Personas y la Unodc, las redes criminales utilizan principalmente redes sociales y plataformas digitales para engañar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, trasladándolos con promesas falsas de empleo, educación o mejores condiciones. Este método facilita la captación y traslado, tanto dentro como fuera del país, y representa una amenaza creciente debido al fácil acceso a medios tecnológicos por parte de la población vulnerable.

¿Cómo será la regularización de migrantes en España?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Gobierno español anunció una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, que podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas. Se trata de un proceso excepcional mediante el cual personas extranjeras que hoy se encuentran en ese país sin permiso de residencia podrán obtener papeles de forma legal si cumplen una serie de requisitos básicos. Entre los requisitos que deberán cumplir son: Estén en España antes del 31 de diciembre de 2025 Puedan demostrar que llevan al menos cinco meses de residencia en el país No tengan antecedentes penales relevantes Este tiempo de permanencia podrá acreditarse con documentos como: Certificados de empadronamiento Informes médicos o citas sanitarias Contratos de alquiler Facturas de servicios como luz o agua