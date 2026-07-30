A pocos días del cambio de Gobierno, un contrato para la llevar a cabo el Concierto de la Esperanza VII abrió un nuevo debate político por el uso de recursos públicos. Inravisión habría adjudicado un proceso por $ 4.437.187.008 para la producción, logística y operación técnica del evento que se llevará a cabo en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

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Los detalles del contrato fueron divulgados por el representante a la Cámara Daniel Felipe Briceño, quien publicó en su cuenta de X la información del proceso identificado con el número INRA-CD-1271-2026. El documento aparece como adjudicado y celebrado, con una duración de seis días y fecha de terminación prevista para el 3 de agosto de 2026.

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Contrato del Concierto de la Esperanza VII despertó críticas por millonaria cifra

El contrato contempla los servicios de preproducción, producción y posproducción logística y técnica del evento musical. El proceso fue tramitado mediante la modalidad de régimen especial, bajo la figura de contrato de prestación de servicios.

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La documentación establece que los recursos serán destinados a diferentes componentes del concierto, entre ellos el montaje del escenario, operación técnica, seguridad, logística, transmisión y contratación de artistas. El valor total incluye IVA y otros costos asociados al desarrollo de la jornada cultural.

La publicación del congresista Daniel Felipe Briceño abrió una discusión política sobre el gasto destinado al evento. En su mensaje, el representante aseguró: “El último acto político de Hollman Morris desde RTVC costará $4.437.187.008. Los nuevos ‘austeros’ guardan silencio”.

Del valor total del contrato, $ 2.020.539.965 corresponden al componente técnico y logístico, mientras que $ 2.032.744.450 están destinados a la contratación de los artistas que harán parte del espectáculo. El resto corresponde a impuestos y otros valores incluidos dentro del proceso contractual.

Dentro del presupuesto de producción, el rubro más alto está relacionado con el equipo técnico, con una asignación superior a los $ 931 millones. También aparecen gastos para la adecuación del escenario y el espacio, permisos, seguridad, personal de producción, alimentación, logística para artistas y transmisión.

El documento contractual señala que el componente técnico y logístico incluye un valor de $ 96.216.189 por concepto de imprevistos, equivalente al 5 % del subtotal antes de impuestos. Con el IVA incluido, este apartado llega a $ 2.404.442.559.

El Concierto de la Esperanza VII está programado para el sábado 1 de agosto desde las 11:00 de la mañana en la Plaza de Bolívar de Bogotá. RTVC e Inravisión presentaron el evento como una jornada gratuita de música, arte y cultura enfocada en promover la paz y la diversidad cultural, con participación de artistas nacionales e internacionales.

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