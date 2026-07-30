Ricardo Roa se despidió oficialmente de la presidencia de Ecopetrol y aprovechó sus últimas declaraciones para hacer un balance de la gestión que encabezó durante los últimos 39 meses. El directivo aseguró que deja una empresa fortalecida y destacó los avances alcanzados durante su administración.

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Durante su intervención, Roa afirmó: “Se llegó la hora que muchos esperaban, otros no. Llegó la hora de hacer un cierre en este importante, para mí, con algo de magia, espacio que hicimos”. Mensaje con el que confirmó el final de su paso por una de las compañías más importantes del país.

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El presidente saliente resaltó que, durante su administración, Ecopetrol avanzó en su transformación para consolidarse como un grupo multienergético y aseguró que uno de los principales objetivos fue poner a las personas en el centro de la organización.

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“Tuve la oportunidad de colocar a los seres humanos en el centro, donde hice mi compromiso a mi llegada hace 39 meses, de que esta iba a ser una empresa mucho más sensible”, manifestó Roa al hacer un recuento de su gestión.

🔵 “Se llegó la hora que muchos esperaban”, con esa frase Ricardo Roa inició su última atención a medios de comunicación como presidente de Ecopetrol. pic.twitter.com/BiiksTyc3u — La FM (@lafm) July 30, 2026

Asimismo, destacó que las inversiones ejecutadas durante los cuatro años de su administración alcanzaron los US$ 20.400 millones, cifra que presentó como uno de los principales resultados de su paso por la compañía.

Investigaciones y polémicas que rodean la salida de Ricardo Roa

La salida de Ricardo Roa también se da en medio de varias controversias que marcaron su paso por Ecopetrol. El directivo enfrenta un proceso judicial por un presunto caso de tráfico de influencias relacionado con la compra de un apartamento en Bogotá y con supuestas presiones para favorecer la adjudicación de un proyecto de regasificación. Además, continúa bajo la lupa por las investigaciones sobre una presunta violación de los topes de financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, de la que fue gerente.

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