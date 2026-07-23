Luis Felipe Henao asumirá uno de los cargos más importantes dentro de Ecopetrol. El exministro de Vivienda fue elegido como nuevo presidente de la Junta Directiva de la compañía, al tiempo que se conoció la renuncia de Ángela María Robledo, cabeza de la junta, y Tatiana Roa, otra de las fichas del Gobierno Petro.

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Quién es Luis Felipe Henao, el nuevo presidente de la junta de Ecopetro

Henao es abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho de la Empresa de esa misma institución y candidato a doctor en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, en España. Su trayectoria en el sector público comenzó en 2006, cuando llegó al entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial como secretario general. Un año después fue nombrado viceministro y se convirtió en el ministro más joven del gabinete del expresidente Juan Manuel Santos.

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Henao integraba la Junta Directiva de Ecopetrol como representante de los accionistas minoritarios y fue elegido para presidir ese órgano luego de la renuncia de Ángela María Robledo. A ese cambio también se sumó la salida de Tatiana Roa, otra integrante de la junta, en medio del proceso de transición que vive la compañía.

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La elección de Henao ocurre pocos días antes de la salida de Ricardo Roa de la presidencia ejecutiva de Ecopetrol. El directivo dejará oficialmente el cargo el próximo 30 de julio, mientras la empresa adelanta una renovación de su cúpula.

El nuevo presidente de la junta ya había expresado reparos sobre la permanencia de Roa al frente de la petrolera. Henao fue uno de los miembros independientes que dejó constancias sobre los riesgos legales y reputacionales de mantener al entonces presidente de Ecopetrol en el cargo, luego de las imputaciones penales en su contra. En esa posición estuvo acompañado por Ricardo Rodríguez Yee.

Además, Henao confirmó que Ricardo Roa regresará a sus funciones el 27 de julio, una vez termine la licencia no remunerada que disfruta actualmente, aunque permanecerá pocos días más en la empresa antes de concretar su salida definitiva.

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