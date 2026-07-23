La búsqueda de Brigitte Lorena Fagua Ráquira tuvo un lamentable desenlace. Luego de cuatro días de intensos operativos, confirmaron el hallazgo del cuerpo de la joven de 23 años que había desaparecido durante un paseo de olla en el río Suárez, en Barbosa (Santander).

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La joven, oriunda de Tunja, desapareció cuando compartía con su familia en el río. Las primeras versiones indican que dos de sus hermanos estuvieron a punto de ser arrastrados por la corriente; uno de ellos logró ser rescatado, mientras que Brigitte no consiguió salir del agua.

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Cómo encontraron a Brigitte Lorena Fagua tras desaparecer en el río Suárez

Desde ese momento comenzó una búsqueda contrarreloj en la que participaron la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y la Policía Nacional. Durante cuatro días, los equipos de emergencia recorrieron el río con la esperanza de encontrar a la joven con vida.

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Finalmente, en la tarde de este 23 de julio, los organismos de socorro confirmaron el hallazgo del cuerpo en el sector de Tres Pailas, jurisdicción del municipio de Barbosa, Santander.

Tras confirmar la noticia, autoridades enviaron un mensaje de solidaridad a la familia. “Expresamos nuestras condolencias y solidaridad con sus familiares y seres queridos en este difícil momento”, señalaron en redes sociales.

🚨 | Tras cuatro días de intensas labores de búsqueda, fue hallado hoy el cuerpo sin vida de Brigitte Lorena en el río Suárez. Expresamos nuestras condolencias y solidaridad con sus familiares y seres queridos en este difícil momento. pic.twitter.com/Kb8BZBaK64 — Gestión del Riesgo de Desastres | Santander (@OGRDSantander) July 23, 2026

El operativo contó con apoyo tecnológico y la participación de equipos especializados de distintos municipios. “El gobernador Amaya puso a disposición el cuerpo especializado de la ciudad de Tunja, que a través de drones localizaron el cuerpo de la femenina desaparecida. Y el cuerpo de San José de Pare fue que en tierra encontró el cuerpo”, indicaron las autoridades.

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