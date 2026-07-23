La desaparición de Shanon Andrea López Verano, una adolescente de 16 años, mantiene en alerta a su familia y a las autoridades desde el pasado 26 de junio. La menor salió de la casa de su abuela, en Bogotá, con destino al municipio de Madrid, Cundinamarca, donde vive con su madre, pero nunca llegó a su destino. Desde entonces, la Fiscalía General de la Nación, la Policía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) adelantan la búsqueda para dar con su paradero.

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Según la denuncia presentada por su madre, Camila Andrea López, la joven estaba pasando las vacaciones escolares en la vivienda de su abuela cuando ocurrió un desacuerdo familiar. Todo comenzó después de que la mujer encontrara un vapeador entre las pertenencias de la adolescente, situación que llevó a ambas a decidir que debía regresar ese mismo día a su casa en Madrid.

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En conversación con El Tiempo, la madre explicó que habló con su hija por teléfono mientras trabajaba desde casa y le pidió que regresara para conversar personalmente sobre lo sucedido. “Yo le dije que se viniera para acá porque ya se le habían acabado las vacaciones y que aquí hablábamos. Ella no me dijo nada. Mi mamá le dio dinero para que se viniera en la flota, recogió las maletas como a las 10:30 de la mañana más o menos y nunca llegó“, relató.

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De acuerdo con la denuncia, Shanon salió con una maleta negra tipo escolar y un bolso del mismo color donde llevaba sus pertenencias personales. Sin embargo, después de abandonar la vivienda de su abuela, no volvió a ser vista. Su madre intentó comunicarse con ella durante varias horas, pero nunca obtuvo respuesta.

La única señal de la menor llegó dos días después de la desaparición. Según contó Camila Andrea López, recibió un breve mensaje enviado a través de TikTok en el que su hija únicamente escribió: “Hola, ma. Estoy viva, estoy bien. No me busque”. Desde ese momento, aseguró, no ha vuelto a tener ningún contacto con la adolescente.

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Mientras avanzan las investigaciones, la madre hizo un llamado a la ciudadanía para que cualquier información sobre el paradero de Shanon sea reportada exclusivamente a los canales oficiales de la Fiscalía, ya que afirmó que durante la búsqueda también ha recibido llamadas de extorsión. “Estamos desde el 26 de junio muy desesperados y muy angustiados”, manifestó, al pedir colaboración para encontrar a su hija.

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