Un joven de 18 años murió en medio de un hecho de intolerancia ocurrido en el sector de Bosa San Diego, en el sur de Bogotá. De acuerdo con las primeras investigaciones, la riña se habría originado por el préstamo de una gorra y terminó con un ataque con arma blanca.

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El presunto responsable, quien también tiene 18 años, fue capturado por la Policía Metropolitana de Bogotá y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumió la investigación del caso.

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En un primer momento, algunos testigos señalaron que el hecho podría estar relacionado con un hurto, según informó CityTv. Sin embargo, tras las verificaciones realizadas por las autoridades, esa hipótesis fue descartada.

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La investigación preliminar estableció que ambos jóvenes sostuvieron una discusión luego de que la víctima le pidiera al otro hombre que le devolviera una gorra que previamente le había prestado.

Según el reporte oficial, el señalado agresor se negó a devolver la prenda, lo que desencadenó el altercado que terminó en una agresión con arma blanca.

“Según la información preliminar, el hombre que falleció había prestado su gorra al agresor. Cuando pidió que se la devolviera, este se negó. Y esta situación fue la que desató este altercado”, explicó el mayor Andrés Ezequiel Carrillo, comandante encargado de la Estación de Policía de Bosa.

Personas que presenciaron la riña alertaron a las autoridades y solicitaron ayuda para el joven herido. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde el personal médico confirmó que llegó sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el ataque.

Tras recibir el reporte, uniformados de la Policía desplegaron un operativo para ubicar al señalado responsable.

De acuerdo con el mayor Carrillo, el joven fue interceptado poco tiempo después de los hechos. Durante el procedimiento, las autoridades evidenciaron que también presentaba algunas lesiones, por lo que inicialmente fue llevado a un centro médico para recibir atención.

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“Gracias a la reacción inmediata de las patrullas, se logró la ubicación e interceptación del presunto agresor, quien también presentaba lesiones. Por esta razón, fue trasladado al centro médico para revisión y atención”, indicó el oficial.

Una vez recibió atención médica, el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará el proceso de judicialización correspondiente.

La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar oportunamente cualquier hecho que afecte la seguridad a través de la línea de emergencias 123 o del CAI más cercano.

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