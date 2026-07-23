Un conductor de plataforma fue asesinado en la noche del martes en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca, en un ataque armado ocurrido cuando se disponía a llegar a su vivienda. La víctima fue identificada como Eduardo Ruiz, un hombre que, según personas cercanas, se dedicaba al transporte de pasajeros y era reconocido por ganarse la vida de manera honesta.

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El homicidio es materia de investigación por parte de las autoridades, que adelantan las labores para establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.

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De acuerdo con la información conocida por ‘Gatonoticias’, Eduardo Ruiz había terminado su jornada laboral y se dirigía a su residencia cuando fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

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Los hechos ocurrieron hacia las 8:00 p. m. en el sector conocido como Divino Niño, muy cerca de la vivienda de la víctima.

Según una de las hipótesis que manejan las autoridades, el parrillero descendió o desenfundó rápidamente un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra el conductor. Debido a la gravedad de las heridas, Ruiz falleció en el lugar de los hechos.

Tras el ataque, unidades de la Policía Nacional llegaron al sitio para acordonar la escena del crimen, mientras funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) realizaron la inspección técnica al cuerpo e iniciaron las primeras diligencias judiciales.

Los investigadores trabajan en la recolección de testimonios, la revisión de cámaras de seguridad del sector y otras evidencias que permitan reconstruir lo sucedido y dar con el paradero de los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas ni han confirmado el móvil del homicidio.

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La muerte de Eduardo Ruiz ha generado consternación entre familiares, amigos y personas que lo conocían, quienes lo describieron como un hombre trabajador y dedicado a su oficio como conductor de plataforma.

Mientras avanza la investigación, sus allegados esperan que las autoridades esclarezcan el crimen y logren identificar y judicializar a los responsables.

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