Por: Blu Radio

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Lo que debió ser una celebración de cumpleaños que se extendiera durante todo el fin de semana en Valledupar, terminó siendo una tragedia para Yasleidis María Martínez Jiménez, la mujer de 31 años a la que encontraron sin vida en la vereda Las Casitas, jurisdicción de la capital del Cesar.

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Su cuerpo, según los detalles de las autoridades, fue abandonado semidesnudo en una zona enmontada con signos de violencia.

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Por lo cual, fue trasladado hasta Medicina Legal para determinar las circunstancias de su muerte y direccionar la investigación que tiene como principal sospechoso a Óscar Eduardo Rodríguez Amaya, pareja sentimental de la mujer y quien además está en un centro asistencial por intentar autolesionarse después de los hechos.

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Juley Rico, hermana de la fallecida, pidió justicia y dio detalles de cómo era la relación entre ambos. Ella declaró que en realidad Yasleidis estaba desaparecida desde el pasado 17 de julio, cuando Óscar, al parecer, prometió pasarla a buscar para celebrar el cumpleaños de su hermana, pero nunca lo hizo.

“El cuerpo lo reconoció mi hermano. Yo no fui por temas sensibles. Estaba semidesnuda y mi hermano me comenta que le dieron muchos golpes y está irreconocible. La relación entre ellos obviamente era una relación tóxica, muy agresiva. Hace como dos años o más se conocieron porque ella vino acá a La Paz y él fue a hacer trabajos de electricidad en este municipio, uno lo conoce por ese oficio”, declaró la mujer ante varios medios de comunicación locales.

De la víctima fatal se sabe que era oriunda del municipio de La Paz, en Cesar, aunque desde hace tiempo se mudó hacia Barranquilla por motivos laborales. Sus familiares fueron los que se dieron cuenta que Óscar Eduardo intentaba quitarse la vida dentro de su vivienda, por lo que lo llevaron hasta el hospital más cercano y en el camino solo les mencionó sobre una discusión con Yasleidis María.

Una vez las autoridades esclarezcan el crimen y el cuerpo sea entregado a sus allegados, será trasladado hacia Barranquilla donde se le dará cristiana sepultura.

Por otro lado, el CTI de la Fiscalía y la Policía Judicial de Santa Marta están recopilando pistas que permitan esclarecer la muerte de dos turistas, madre e hijo, que se encontraban de paseo en la capital del Magdalena y fueron hallados sin vida la noche del lunes festivo, en el apartamento donde ambos se alojaban en el sector turístico de El Rodadero.

La mujer, Sonia Inelda Pilonieta Tapias, fue hallada tendida sobre una cama, mientras que a su hijo, Benjamín Bautista Buelvas Pilonieta, lo encontraron en uno de los baños del apartamento, ubicado en el edificio Mar Azul.

Durante la diligencia de inspección judicial realizada por los funcionarios del CTI se estableció, de manera preliminar, que ninguno de los cuerpos presentaba signos visibles de violencia.

Algunas hipótesis que se escuchan en torno a esto es una posible inhalación de gas por una llave que quizá no fue cerrada de forma correcta. No obstante, las causas y circunstancias de los fallecimientos serán establecidas mediante los procedimientos técnico-científicos desarrollados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como por las actividades investigativ as adelantadas por la Policía Judicial.

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