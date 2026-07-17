Las autoridades investigan un grave hecho ocurrido en la noche del jueves 16 de julio en el barrio Santa Ana Sur, en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá, donde un adolescente fue encontrado sin vida al interior de una vivienda, mientras que una menor de edad resultó herida con arma blanca y permanece bajo atención médica.

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De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, las primeras indagaciones apuntan a que ambos menores habrían sostenido una discusión antes de que ocurrieran los hechos. La investigación está en manos de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), que busca establecer si se trató de un caso de tentativa de feminicidio seguido de suicidi0.

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Según explicó la teniente coronel Adriana Ruiz, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, el caso fue conocido a través de una llamada recibida en la central de radio que alertaba sobre un presunto intento de quitarse la vida dentro de una vivienda. Los uniformados se desplazaron hasta el inmueble y, al ingresar, encontraron a un menor de edad sin signos vitales.

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“En horas de la noche, nuestra zona de atención recibió un caso por medio de la central de radio, quien informa sobre un presunto suicidio dentro de una vivienda. De inmediato, el cuadrante llega al lugar donde verifican que efectivamente hay una persona menor de edad de sexo masculino, quien se encuentra sin signos vitales”, informó la oficial.

Tras confirmar el fallecimiento, la Policía acordonó la escena para permitir las labores de inspección judicial, el levantamiento del cuerpo y la recolección de elementos probatorios por parte de los investigadores.

La Policía también reveló que, minutos antes del hallazgo del adolescente, la madre del joven recibió una llamada de la madre de la menor, quien le informó que su hija había ingresado al Hospital Santa Clara con múltiples heridas provocadas con arma blanca. Según el reporte oficial, la adolescente habría sido lesionada presuntamente por el menor fallecido.

“La madre de este menor nos manifiesta que minutos antes la había llamado la madre de la compañera sentimental de dicho menor, quien manifiesta que se dirija al Hospital Santa Clara con su hija, ya que tiene unas heridas con arma blanca en diferentes zonas del cuerpo, al parecer producidas por el menor de edad, quien la retuvo minutos antes contra su voluntad en el lugar de residencia donde ambos se encontraban”, señaló la teniente coronel Ruiz.

La joven permanece bajo observación médica mientras recibe atención por las lesiones sufridas.

Con base en los primeros elementos recopilados, las autoridades buscan reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda y determinar la secuencia de los hechos.

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Entre las hipótesis que analiza la Sijín se encuentra la posibilidad de que el adolescente hubiera atacado a la menor con un arma blanca y posteriormente se quitara la vida. No obstante, esa versión aún es objeto de investigación y deberá ser confirmada o descartada con los resultados de las diligencias judiciales.

La Policía Metropolitana de Bogotá indicó que las pesquisas continúan y que serán los investigadores quienes determinen las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos y las eventuales responsabilidades, con base en las pruebas recolectadas.

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