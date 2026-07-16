Las autoridades de Antioquia adelantan las investigaciones para esclarecer la muerte de Melanie Sarahí Fajardo Rincón, una adolescente de 17 años que fue hallada sin vida en una zona del Parque de las Mascotas, en el municipio de Sabaneta.

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De acuerdo con información difundida por Blu Radio, la principal hipótesis apunta a un presunto feminicidio, cuyo responsable sería su pareja sentimental, un joven de 20 años que también fue encontrado muerto en el lugar.

El caso salió a la luz durante la mañana del martes 16 de julio, cuando una persona que transitaba por el parque alertó a las autoridades sobre la presencia de dos cuerpos en una zona verde. Al llegar al sitio, unidades de la Policía y funcionarios judiciales iniciaron la inspección y recopilaron los primeros elementos probatorios para reconstruir lo ocurrido.

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La víctima presentaba varias heridas causadas con arma blanca, mientras que el hombre, identificado como Santiago Uribe Monsalve, de 20 años, también falleció en el lugar.

Según la emisora, el joven habría atacado a la adolescente y posteriormente se habría provocado lesiones que le ocasionaron la muerte. No obstante, la Fiscalía General de la Nación deberá establecer de manera definitiva cómo ocurrieron los hechos.

Cámaras de seguridad hacen parte de la investigación

Uno de los principales elementos que analizan los investigadores son las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el municipio. Los registros muestran el recorrido que hicieron los dos jóvenes desde que salieron de sus viviendas hasta llegar al parque, material que será clave para determinar la secuencia de los acontecimientos.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general Henry Bello, explicó que los testimonios recopilados y las evidencias encontradas hasta el momento respaldan la hipótesis de un hecho relacionado con la relación sentimental que mantenían las víctimas. Sin embargo, insistió en que la investigación continúa y será la Fiscalía la encargada de definir las responsabilidades y circunstancias del caso.

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