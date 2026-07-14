Un novelón de última hora se presentó en las últimas horas en Barranquilla, puesto que viene de ser bicampeón del fútbol profesional colombiano y se pretendía mantener la nómina para volver a conseguir otro título, pero todo cambió.

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Una de las figuras del último título fue el lateral Jhomier Guerrero, de 25 años de edad, quien tuvo un gran rendimiento por la banda derecha y se veía feliz tanto en la cancha como por fuera.

De hecho, el equipo le ofreció una buena renovación para que siguieran siendo parte fundamental del proceso de Alfredo Arias, pero el jugador no aceptó y ahí se rompió la relación con las directivas.

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Así lo informó el periodista Carlos Alemán, quien aseguró que como el jugador no quedó satisfecho con lo que le ofrecieron, simplemente pidió salir, así fuera libre.

“En Junior están molestos con el jugador, porque dicen que no era la forma, ni el momento de salir. Además, porque Junior siempre lo quiso mantener en su nómina, y Junior le ofreció un muy buen contrato”, dijo Alemán.

Así las cosas, el que dio un paso adelante para contratarlo fue Millonarios, que, según el periodista Felipe Sierra, pagará una cifra de 500.000 dólares para quedarse con el 80 % de sus derechos deportivos.

🚨 Todo acordado y firmado. Jhomier Guerrero (25), a falta de exámenes médicos, será nuevo jugador de #Millonarios. El lateral viaja mañana a Bogotá para presentar exámenes médicos. 🔵⚪️ 👀 Pagan 500.000 dólares al #Junior por el 80% de su ficha pic.twitter.com/rl5iC9qpWr — Pipe Sierra (@PSierraR) July 14, 2026

Cabe recordar que Guerrero se convirtió en una pieza fundamental en el equipo de Alfredo Arias, puesto que en liga jugó 16 partidos, 14 como titular, siendo clave en defensa y en los ataques por su banda. Es más, en la final con Nacional protagonizó una gran jugada que terminó en gol de Luis Fernando Muriel.

🦈⚽¡Golazo del ‘Tiburón’! Luis Muriel culminó una gran acción ofensiva de Junior y amplió la ventaja sobre Atlético Nacional. 📺Vive con todo #LAFINALxWIN en nuestra señal de Win+Fútbol y https://t.co/6nfnxYM4ty pic.twitter.com/l5UBXPrNXh — Win Sports (@WinSportsTV) June 3, 2026

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De confirmarse sui fichaje, Guerrero se sumará a las incorporaciones del cuadro bogotano junto a los arqueros Aguirre y Burrai, además de Daniel Ruiz, Francisco Chaverra y Andrey Estupiñán.

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