Millonarios no terminó la primera temporada de la mejor manera. De hecho, fue muy mala para los aficionados, ya que quedó eliminado de la Liga BetPlay sin entrar a las finales y también quedó fuera en la primera ronda de la Copa Sudamericana.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Confirman el equipo al que irá Beckham David Castro y la suma que le llegará a Millonarios)

Ahora, eso ya quedó atrás para el conjunto bogotano, puesto que espera en el segundo semestre volver a ser protagonista en el ámbito nacional, al punto de conseguir un nuevo título, recordando que ya suma tres años sin ganar.

Es más, Millonarios está de aniversario este 18 de junio, por lo que para celebrar confirmó dos amistosos internacionales contra rivales de gran nivel en el continente.

Lee También

Contra quién jugará Millonarios por su aniversario

Tal como informó el equipo por medio de las redes sociales, el primer amistoso de Millonarios antes de iniciar la Liga BetPlay será frente a Colo Colo de Chile, un rival de mucha trayectoria y reconocimiento internacional.

Dicho compromiso será el próximo sábado, 18 de julio, en el estadio El Campín, con horario aún por definir.

✨ ¡Una noche de gala internacional! 🌎 En la celebración de nuestros 80 años, recibimos a @ColoColo para un duelo especial entre dos históricos. ⚽ ¡Nos vemos en El Campín este 18 de Julio! 💙 🏟️ pic.twitter.com/2yMP7vLYmy — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 18, 2026

Unas horas después, Millonarios anunció que tendrá otro encuentro, pero por fuera del país, pues visitará a Lima para medirse contra Universitario el 11 de julio.

Destino: Perú. ✈️🇵🇪 ​Seguimos escribiendo historia en estos 80 años con un duelo internacional. Este 11 de julio enfrentamos a @Universitario en la capital peruana. ⚽ ​Legado, Amor y Gloria 💙 pic.twitter.com/AsviDiDhIp — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 18, 2026

(Ver también: Mackalister dejó en el aire su futuro en Millonarios y preocupó a hinchas: “Veremos qué pasa”)

Estos compromisos serán preparatorios para el inicio de la Liga BetPlay 2026-2, en la que Millonarios espera volver a ser protagonista en el ámbito nacional, ganando la liga y la copa, que es lo que los hinchas esperan.

* Pulzo.com se escribe con Z