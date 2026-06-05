Luego del fracaso del primer semestre para Millonarios, en el que no clasificó a las finales de la Liga BetPlay y quedó eliminado en primera ronda de la Copa Sudamericana, el conjunto bogotano ya está trabajando fuerte en rearmar la nómina de la mejor manera posible para que sea competitiva y así mismo se vuelva a ser protagonista.

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De hecho, cabe recordar que el equipo del primer semestre se armó al gusto Hernán Torres, pero apenas en las primeras fechas salió de su cargo y llegó Fabián Bustos, por lo que ahora se está armando a lo que él más necesite.

Sin embargo, para poder contratar jugadores, primero debe salir de algunos de la nómina, sobre todo los que no tuvieron muy buen rendimiento o continuidad, y ya hay varios nombres en carpeta.

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A lo que ya se conoce de Jorge Hurtado Cabezas y Alex Castro se le sumará el lateral Nicolás Giraldo, de 33 años, quien no ha tenido mucha regularidad y por eso, pese a que tenía contrato hasta 2027, se le rescindió el contrato.

Así lo informó el periodista Mariano Olsen, quien explicó que se llegó al acuerdo para rescindirle el contrato y que así sea futbolista libre.

NICOLÁS GIRALDO llegó a un acuerdo con @MillosFCoficial para rescindir su contrato que se extendía hasta enero de 2027.

Ahora, el lateral izquierdo analiza opciones del FPC y el exterior. pic.twitter.com/mQ493KHIhd — Mariano Olsen (@olsendeportes) June 4, 2026

Y es que Giraldo nunca se pudo acomodar en Millonarios, ya que llegó luego de su paso por Pereira, pero no contó con la confianza ni de David González, Hernán Torres ni Fabián Bustos, recordando que para el primer semestre de 2026 ni siquiera lo inscribieron al torneo.

De hecho, su último compromiso con el cuadro ‘Embajador’ fue el pasado 27 de septiembre del año pasado, cuando Millonarios cayó por 2-0 frente a Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

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Por lo pronto, el club sigue trabajando en fichajes, ya que aunque igual falta un poco para que inicie el torneo, aún no se ha anunciado ninguna contratación oficial.

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