A pocos días del inicio del Mundial 2026, las autoridades de salud en Bogotá enviaron una recomendación dirigida a los miles de colombianos que planean viajar a Estados Unidos, México y Canadá para acompañar a la Selección Colombia durante la cita orbital.

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El llamado fue hecho por el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, quien pidió a los aficionados tomar medidas preventivas antes de desplazarse a los países anfitriones del torneo.

La advertencia para quienes viajarán al Mundial 2026

Durante una intervención pública, Bermont destacó que actualmente existe una alerta sanitaria relacionada con la circulación de casos de sarampión en los tres países que albergarán la Copa del Mundo.

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“Hoy muchos colombianos están pensando en ir al Mundial, a acompañar a la Selección Colombia. Bienvenidos, qué rico los que pueden ir, pero protéjanse, vacúnense contra el sarampión, porque en este momento hay una alerta importante en México, Estados Unidos y Canadá, porque está circulando el sarampión en estos territorios, así que no corramos riesgos, vacunémonos contra el sarampión y rubéola”, afirmó el funcionario.

Por qué recomiendan vacunarse antes de viajar

La advertencia surge debido a la presencia de brotes y alertas epidemiológicas que han sido reportadas en distintas zonas de Norteamérica durante los últimos meses.

Por esa razón, las autoridades insisten en que las personas que tengan previsto asistir al Mundial revisen su esquema de vacunación y, en caso de ser necesario, completen las dosis recomendadas antes de emprender el viaje.

La recomendación cobra especial importancia teniendo en cuenta que el torneo reunirá a millones de aficionados provenientes de distintos países, lo que incrementa la movilidad internacional y el contacto entre personas de diferentes regiones.

#Bogotá | El secretario de Salud, Gerson Bermont, pidió a todos los ciudadanos que viajan al mundial de fútbol vacunarse contra el sarampión porque “hay una alerta importante en México, Estados Unidos y Canadá porque está circulando el sarampión en esos territorios”.… pic.twitter.com/bR77P4ZWx5 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 5, 2026

Colombianos se preparan para seguir a la Selección

La expectativa por el Mundial 2026 sigue creciendo entre los aficionados colombianos, especialmente después de la clasificación de la Selección al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Mientras miles de hinchas ultiman detalles de vuelos, hospedajes y entradas para acompañar al equipo nacional, las autoridades de salud reiteran que la prevención también debe hacer parte del equipaje para disfrutar del campeonato sin contratiempos.

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