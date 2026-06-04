El Mundial de 2026 promete convertirse en uno de los eventos deportivos más grandes de la historia. Estados Unidos, México y Canadá recibirán a millones de aficionados que viajarán para acompañar a sus selecciones y disfrutar de la fiesta del fútbol.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ‘App’ de citas advierte sobre riesgo latente en plataformas: “El movimiento seguro es bloquear”)

Sin embargo, una reciente encuesta elaborada por Gleeden, ‘app’ para encuentros extraconyugales y relaciones no monógamas, mostró que para algunos asistentes la experiencia podría ir más allá de los resultados deportivos.

Según el estudio, el 66 % de los participantes considera que el Mundial puede convertirse en una situación que favorezca una aventura amorosa fuera de la relación de pareja.

Lee También

Muchos no descartan encuentros durante el torneo

Los resultados muestran que el fenómeno no se limita a una simple posibilidad remota.

Entre quienes tienen previsto asistir al Mundial, el 29 % aseguró que buscará activamente encuentros casuales durante el torneo, mientras que otro 52 % afirmó que no los descarta si se presenta la oportunidad.

De esta manera, más de ocho de cada diez encuestados reconocieron estar abiertos a la posibilidad de vivir una experiencia romántica o sentimental durante el evento deportivo.

“La gente está lejos de casa, fuera de sus rutinas habituales y expuesta a nuevas experiencias, lo que puede influir en su comportamiento afectivo y sexual”, explicó Silvia Rubíes, directora de Comunicaciones de Gleeden para América Latina.

Viajes, anonimato y euforia aparecen entre los factores clave para aventuras en el Mundial

El estudio también consultó cuáles serían los principales elementos que favorecen este tipo de situaciones durante eventos masivos.

El 48 % de los encuestados señaló que la libertad que brinda estar lejos de su entorno habitual es el factor más importante.

Por su parte, el 25 % destacó el anonimato que ofrecen los viajes internacionales, mientras que el 23 % atribuyó el fenómeno a la euforia y el ambiente festivo que suele acompañar al Mundial.

Aplicaciones de citas también ganarían protagonismo

La encuesta encontró además que las plataformas digitales podrían convertirse en protagonistas silenciosas del torneo.

El 57 % de los participantes considera que las aplicaciones de citas facilitan los encuentros casuales durante eventos internacionales de gran magnitud, mientras que otro 27 % cree que pueden ayudar dependiendo de las circunstancias.

¿Y si Colombia llega a la final?

Uno de los datos más llamativos del estudio tiene que ver con el optimismo de los aficionados colombianos.

El 75 % de los encuestados considera que una eventual clasificación de la Selección Colombia a la final del Mundial podría aumentar las probabilidades de vivir una aventura amorosa durante el torneo.

De ese grupo, el 25 % cree que las posibilidades crecerían significativamente, mientras que otro 50 % considera que el contexto podría influir de alguna manera.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.