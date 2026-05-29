El sistema educativo en España está mostrando una transformación marcada por la alta competencia en determinadas carreras y la concentración de la demanda en algunos campus públicos. De acuerdo con un análisis de estadísticas de acceso a la universidad publicado por El Mundo, se evidencian diferencias significativas en las notas de corte que pueden alcanzar hasta siete puntos dentro de una misma titulación, dependiendo de la institución donde se curse.

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Este fenómeno se observa con claridad en carreras como Ingeniería Biomédica, donde el nivel de exigencia cambia notablemente según la universidad. En la Universidad Carlos III de Madrid, por ejemplo, se han registrado notas de acceso cercanas a 12,84 sobre 14, mientras que en la Universidad Politécnica de Cartagena el mínimo exigido puede descender hasta 6,38, una brecha que refleja la desigualdad en la demanda académica.

El informe periodístico señala que las notas más altas se concentran en comunidades como Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra y la Comunidad Valenciana, donde se ubican varios de los campus con mayor prestigio y presión de admisión. Sin embargo, también existen alternativas con requisitos más accesibles en distintas regiones del país, lo que amplía el abanico de opciones para los estudiantes.

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En el caso de Matemáticas, el nivel de exigencia también muestra contrastes relevantes. En universidades como Salamanca, la nota puede situarse en torno a 12,67, mientras que en la Politécnica de Cataluña se mantiene en 12,64 y en la Complutense de Madrid en 12,25. En contraste, centros como la Universidad de Baleares o la Universidad de Oviedo presentan notas considerablemente más bajas, lo que abre oportunidades para estudiantes con promedios más moderados en bachillerato.

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Otro ejemplo citado por la prensa española es el de Ciencia de Datos, donde algunas instituciones exigen más de 12 puntos, mientras que en universidades como la de Las Palmas de Gran Canaria el acceso puede darse con una nota cercana al mínimo aprobado. Estas diferencias refuerzan la idea de un sistema cada vez más segmentado.

Un estudio del think tank Funcas, citado también por el medio de comunicación, complementa este panorama al evidenciar que no solo cambia el acceso, sino también la inserción laboral de los egresados. Según sus conclusiones, un graduado en Administración y Dirección de Empresas en ciertas universidades públicas de Madrid puede llegar a percibir alrededor de 38.000 euros anuales, aproximadamente 7.000 euros más que en otras instituciones con la misma carrera.

Los investigadores Ismael Sanz y Jorge Sainz explican que el sistema ha pasado de una estructura homogénea a otra con centros de mayor prestigio y selectividad, lo que influye directamente en las oportunidades laborales posteriores. En ese contexto, algunas universidades son consideradas de élite, mientras otras presentan menor nivel de empleabilidad.

Ante este panorama, docentes y orientadores recomiendan a los estudiantes diseñar varias alternativas de ingreso, con planes flexibles que incluyan distintas universidades y modalidades de grado. También insisten en la importancia de reforzar asignaturas específicas que pueden tener mayor peso en la nota final de admisión.

Finalmente, el sistema ofrece otras rutas como la formación profesional o el Bachillerato Internacional, opciones que cada vez más familias consideran como vías alternativas para acceder a estudios superiores sin depender exclusivamente de la selectividad tradicional.

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