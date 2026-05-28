‘Chichila’ Navia pasó por ‘Leer es bacano‘ para presentar ‘Suficiente’, un libro en el que habla abiertamente sobre bulimia, dismorfia corporal, ansiedad y la presión que sintió desde niña frente a su cuerpo y su imagen pública.

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Durante la conversación, la actriz confesó que el proceso de escritura tardó tres años y estuvo acompañado de momentos emocionalmente difíciles: “Fue un proceso muy largo y de mucho acompañamiento psicológico”.

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Navia también habló de cómo durante años relacionó la felicidad con el peso y la apariencia física, algo que terminó afectando profundamente su autoestima. “La felicidad no es talla S, eso es mentira”, dijo.

En la entrevista recordó episodios de su infancia y adolescencia, habló del impacto que tuvo crecer frente a cámaras y explicó cómo la maternidad cambió completamente la forma en la que veía su cuerpo.

La actriz aseguró que escribió ‘Suficiente’ pensando en las personas que hoy atraviesan situaciones similares y que todavía sienten miedo o vergüenza de hablar sobre salud mental y trastornos alimenticios.

Durante la entrevista, Navia habló con honestidad sobre la presión de cumplir expectativas, la influencia de los comentarios externos y el impacto emocional que puede tener crecer sintiéndose permanentemente observada. También reflexionó sobre redes sociales, salud mental y la importancia de aprender a pedir ayuda.

La conversación hizo parte de ‘Leer es bacano’, el espacio de Pulzo liderado por Juan Sebastián Quintero que busca acercar los libros y las historias a nuevos públicos a través de conversaciones cercanas y cotidianas con escritores, artistas y creadores.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.