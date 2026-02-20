En ‘Leer es bacano’, Vanessa de la Torre presentó ‘El olor del fin del mundo’, su debut en la novela, y explicó cómo una historia íntima podía convertirse en un retrato colectivo de fragilidad. La obra gira en torno a Carmen —una mujer joven— y Antonio —un hombre mayor—, dos personajes atrapados en una relación apasionada que se mantiene en los bordes: intensa, recurrente y, sobre todo, clandestina, porque él nunca quiere oficializarla. En ese vaivén, Carmen intenta cortar el vínculo, busca ayuda psicológica y trata de reconstruirse, pero la atracción se impone una y otra vez.

Esa tensión queda condensada en una de las frases más contundentes de la novela: “No hay emoción más fuerte ni inspiración más grande que la que produce el amor. ¿Cómo alguien puede negarse a vivirlo, dejar en pausa, acabarlo? La única explicación que se me ocurre es que aceptan un mandato que se niegan a cambiar”. En la entrevista, Vanessa dijo que ese mandato ayudaba a entender el corazón del libro: la lucha entre lo que se quiere vivir y lo que se supone que se debe vivir, entre la pasión y la conveniencia, entre la libertad de Carmen y las reservas —o incluso cobardías— de Antonio. Además, la dimensión erótica de la historia no funciona como ornamento; actúa como lenguaje emocional, como el territorio donde se negocian poder, dependencia, placer y culpa.

La historia cambia de naturaleza cuando el mundo entra en la pandemia del COVID-19. Vanessa explicó que el confinamiento no fue simplemente un contexto, sino una grieta narrativa que obligó a los personajes a relacionarse de otra manera, a distancia, con una intimidad hecha de ausencia. En esa segunda mitad, Carmen atraviesa una experiencia sensorial perturbadora: tras enfermarse, su olfato se altera y comienza a sentir que todo huele horrible; simbólicamente, deja de olerlo a él. Ese detalle convierte la relación en algo más que un romance clandestino: la transforma en una reflexión sobre cómo las crisis extremas modifican lo que sentimos, lo que deseamos y lo que creemos indispensable.

Durante la conversación, Vanessa sostuvo que “el amor es la fuerza más poderosa contra el horror” y también afirmó que “la vida es durísima”, dos ideas que atraviesan la novela sin idealizar el sufrimiento ni romantizar la pérdida. Más allá de la trama, la entrevista dejó ver que el libro marcó un giro personal en su trayectoria. Ella misma lo expresó con entusiasmo: “Yo me estoy descubriendo en una faceta que no conocía y que me tiene muy impresionada. Yo no sabía lo que se sentía escribir una novela, lo hubiera sabido y me hubiera metido en esta película hace muchos años. Es realmente fascinante”.

En conjunto, la novela se presenta como una historia “profundamente humana sobre lo que significa amar al borde del abismo”, tal como anuncia su contraportada, y la conversación confirmó que esa humanidad no está solo en Carmen y Antonio, sino también en el contexto que los rodea: el encierro, el miedo, la enfermedad y la sensación de que, en cualquier momento, el mundo puede cambiar para siempre.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.