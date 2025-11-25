Durante la entrevista en ‘Leer es bacano‘, Christian insistió en desmontar la idea de que vivía de vacaciones. “Muchos creen que me la paso en una hamaca tomando coco loco, pero la realidad es que cuando estoy de viaje, estoy trabajando”, contó. Su vida estaba marcada por la disciplina, las entregas, las métricas y la necesidad de estar presente todo el tiempo. Esa misma presencia, admitió, lo había llevado a episodios de ansiedad profunda, especialmente cuando un contenido no funcionaba como esperaba o cuando un cliente exigía resultados que dependían más del algoritmo que de él.

La conversación también tocó uno de los momentos más vulnerables del libro: su experiencia viajando como hombre gay por países donde ser LGBT+ era ilegal o socialmente castigado. Christian recordó los años en los que se sintió “defectuoso” y cómo llegó a entender que la autenticidad, más que una postura, era una necesidad vital. Desde ese lugar escribió ‘Orgullosamente Gay’, uno de los capítulos más personales de la obra.

Para Christian, la libertad era el motor de todo: la posibilidad de decidir su ruta, de cambiar de país en dos días o de vivir sin la estructura tradicional que un día sintió como una cárcel. Pero esa libertad convivía con otros desafíos, como el impacto del celular en su bienestar. Confesó que podía pasar hasta 12 horas diarias frente a la pantalla, atrapado entre el trabajo, el fomo y la responsabilidad de sostener una comunidad de millones.

Aun así, el libro también fue una celebración del aprendizaje que dejaban los viajes. Christian destacó que, en medio de todo, lo esencial seguía siendo lo simple: la naturaleza, la gente, las culturas que lo transformaban. “Los viajes me han enseñado lo que realmente importa para vivir y ser feliz”, dijo.

Esta conversación hizo parte de ‘Leer es bacano’, el espacio dirigido por Juan Sebastián Quintero para Pulzo, donde la literatura se abordaba desde la cercanía, la humanidad y la experiencia real detrás de los libros. Con su testimonio, Christian no solo reveló el detrás de cámaras de su vida viajando, sino también su viaje más profundo: el emocional.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.