En conversación con ‘Leer es bacano’, durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026, Pilar Quintana abrió la puerta al universo de ‘Noche Negra’, una novela donde la selva del Pacífico colombiano no es solo un escenario, sino una presencia que transforma todo lo que ocurre. En ese entorno, la historia sigue a Rosa, una mujer que enfrenta no solo la hostilidad del paisaje, sino también los límites de su propia mente.

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La autora explicó que su intención no era suavizar la experiencia, sino mostrarla en su crudeza. En ‘Noche Negra’, el miedo no es un recurso narrativo más, sino una fuerza constante que se mezcla con la cotidianidad y con la sensación de aislamiento. “Explora lo que pasa en nuestras cabezas cuando estamos solos”, afirmó Quintana, dejando claro que la novela se mueve tanto en el terreno físico como en el psicológico.

Uno de los elementos más potentes del libro es su atmósfera. La oscuridad de la selva no es uniforme, y esa percepción fue clave en la construcción de la historia: “Nunca había visto una madrugada tan negra y quieta, con la selva, las islas y el mar casi confundidos con la oscuridad”. Esa imagen resume el tono de una novela en la que los límites entre lo real y lo imaginado se vuelven cada vez más difusos.

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A través de Rosa, Quintana construye un personaje que habita la contradicción: fuerte frente a un entorno extremo, pero vulnerable frente a lo que ese mismo entorno despierta. La tensión no proviene únicamente del afuera (vecinos, naturaleza, aislamiento), sino de lo que ocurre internamente cuando la soledad se vuelve total.

La novela también plantea preguntas sobre la condición humana en contextos límite. Más allá del terror o la incomodidad, ‘Noche Negra’ es una exploración de los miedos más primarios, de la fragilidad emocional y de cómo, en ciertas circunstancias, lo cotidiano puede volverse profundamente perturbador.

Esta conversación hace parte de ‘Leer es bacano’, el espacio liderado por Juan Sebastián Quintero en Pulzo, que busca acercar la literatura a nuevas audiencias y demostrar que leer no es una obligación, sino una experiencia capaz de atrapar tanto como cualquier otra forma de entretenimiento.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.