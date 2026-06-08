Si usted se apellida Rodríguez, hace parte de uno de los grupos familiares más numerosos de Colombia. De hecho, diferentes registros y bases de datos sobre apellidos coinciden en que cerca de 900.000 colombianos llevan este apellido, lo que lo convierte en el más común del país.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿De dónde vienen los apellidos más comunes de Colombia?)

El tema volvió a llamar la atención gracias a una publicación de la creadora de contenido española conocida como La Costeñola, quien explicó en TikTok que, aunque Rodríguez suele asociarse inmediatamente con España, sus raíces son mucho más antiguas.

La explicación tiene fundamento histórico. El apellido Rodríguez proviene del nombre Rodrigo, que a su vez deriva de un antiguo término germánico HRODRIC, relacionado con la fama, la gloria y el poder. Diversos estudios sobre genealogía señalan que el significado original puede interpretarse como “gobernante famoso”, “rico en gloria” o “caudillo poderoso”.

Según La Costeñola, los primeros portadores de este apellido llegaron a la península ibérica con los visigodos, un pueblo germánico que se estableció en el territorio hace aproximadamente 1.500 años. Con el paso de los siglos, esos nombres se mezclaron con la cultura hispánica y terminaron convirtiéndose en algunos de los apellidos más comunes de España.

Así lo explicó ella:

#historiadecolombia #lacosteñola #curiosidades #españolaencolombia ♬ sonido original – La Costeñola @lacostenola Tu apellido no es tuyo. Es el rastro de alguien que sobrevivió algo que la historia no escribió. García = vasco, documentado en el año 789 Rodríguez = guerrero germánico Gómez = soldado romano de origen germánico Mejía = herencia morisca Carabalí = un reino africano del que te arrancaron Chía = diosa lunar muisca ¿Quieres saber de dónde viene el tuyo — de verdad, con fuentes, con historia? Hago informes personalizados sobre el origen de tu apellido. Escríbeme a mensajes directos o al correo lacostenolamh@gmail.com ¿Cuál es tu apellido? Te leo en comentarios. #apellidos

Posteriormente, durante la colonización de América, miles de familias españolas trajeron estos apellidos al continente. Esa es una de las razones por las que hoy Rodríguez aparece entre los más frecuentes en países como Colombia, Venezuela, Uruguay y varias naciones de Centroamérica.

Además, Rodríguez pertenece al grupo de los llamados apellidos patronímicos. El sufijo “-ez” significa literalmente “hijo de”, por lo que Rodríguez originalmente quería decir “hijo de Rodrigo”. Lo mismo ocurre con apellidos como González, Fernández, Martínez o Pérez.

(Vea también: Rodríguez y más apellidos en Colombia que abren las puertas a la nacionalidad española)

En Colombia, la popularidad del apellido es tan grande que encabeza los listados nacionales por encima de Martínez, García, Gómez y López. Algunas estimaciones sitúan la cifra entre 900.000 y 912.000 personas con este apellido en el país.

Así, detrás de un apellido que millones de personas consideran cotidiano, se esconde una historia que comenzó en los pueblos germánicos de Europa, pasó por la España medieval y terminó convirtiéndose en una de las herencias familiares más extendidas de Colombia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.