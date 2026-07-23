Arkitect, una de las marcas de ropa más reconocidas de Grupo Éxito, cambiará su estrategia comercial y dejará de venderse exclusivamente en los almacenes de la compañía. La decisión hace parte de un plan con el que la firma busca ampliar su presencia en el mercado colombiano y fortalecer su identidad como marca independiente.

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La compañía informó que Arkitect continuará presente en los almacenes Éxito, pero también llegará a nuevos espacios físicos, contará con un canal digital propio y estrenará redes sociales exclusivas. Entre los anuncios también figura la apertura de tiendas durante el segundo semestre de 2026 y el lanzamiento de su página web oficial.

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Según explicó la empresa, Arkitect tendrá una identidad independiente para acercarse a nuevos consumidores y ampliar su presencia más allá de los formatos tradicionales de retail.

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La compañía también confirmó que participará en Colombiamoda 2026 con dos pasarelas: una de Arkitect junto al diseñador Jorge Duque y otra de Bronzini con Isabel Henao. En total se presentarán 160 referencias elaboradas con el apoyo de proveedores y talleres de confección colombianos.

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Como parte de esa estrategia, Grupo Éxito inauguró una tienda temporal de Arkitect + Jorge Duque en Carulla Rosales, en Bogotá, con una muestra de la colección que llegará a Colombiamoda. La empresa explicó que el objetivo es acercar el diseño de autor a más personas y ampliar el alcance de sus marcas de moda.

Con este movimiento, Arkitect busca competir como una marca con identidad propia, sin dejar de estar presente en los almacenes Éxito, mientras avanza en un proceso de expansión que incluirá nuevos puntos de venta y una mayor presencia en canales digitales.

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