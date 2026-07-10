Por: Mall y Retail

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El mercado colombiano de moda vive una nueva etapa de competencia. Ya no se trata únicamente de abrir tiendas, sino de construir marcas capaces de combinar experiencia física, portafolios más amplios, canales digitales, cercanía regional y una propuesta clara frente a consumidores cada vez más exigentes.

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En ese escenario, dos jugadores relevantes muestran caminos distintos pero complementarios: Arturo Calle, una marca nacional bajo el liderazgo de Esteban González, y Levi’s, una firma global que en Colombia avanza de la mano de Javier Contreras. Ambas compiten por participación en el vestuario de los colombianos, pero lo hacen desde fortalezas muy diferentes.

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Arturo Calle está ejecutando uno de los planes de expansión más importantes de su historia reciente. La compañía anunció una inversión cercana a los US$8 millones para abrir 13 nuevos puntos de venta y renovar tres tiendas emblemáticas, ubicadas en Andino, Unicentro y Buenavista Barranquilla. El plan incluye cinco tiendas tradicionales en Nuestro Bogotá, El Edén, Nuestro Montería, Ipiales y Cartago, además del fortalecimiento de Arturo Calle Woman, que llegará a 10 tiendas especializadas con nuevas aperturas en Viva Villavicencio, NQS Bogotá y Fabricato.

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La estrategia de la compañía nacional tiene un componente claro: crecer desde las regiones, profundizar su presencia en centros comerciales y fortalecer una red de distribución que soporte mejor su operación omnicanal. En este modelo, la tienda física sigue siendo el corazón de la relación con el cliente, pero integrada a procesos logísticos, disponibilidad de inventario y canales digitales que buscan hacer más eficiente la experiencia de compra.

Levi’s, por su parte, está desarrollando una estrategia distinta: llevar al consumidor colombiano una experiencia de marca alineada con sus principales mercados globales. Desde que la operación pasó a ser manejada directamente por la compañía estadounidense, la marca aceleró su crecimiento en el país, alcanzó 107 tiendas, reforzó su alianza con Falabella y abrió una tienda insignia en la Zona T de Bogotá, uno de los corredores comerciales más relevantes para el retail premium.

Bajo el liderazgo de Javier Contreras, Levi’s busca duplicar su negocio en Colombia en los próximos años. La marca ya acumula dos años de crecimiento a doble dígito y ha puesto el foco en modernizar tiendas, ampliar el portafolio y capturar nuevas oportunidades en categorías como la moda femenina. Su apuesta es clara: que el consumidor colombiano tenga acceso a las mismas tendencias que se ven en mercados como San Francisco, Tokio o París.

Ahí aparece una de las principales similitudes entre ambas compañías: las dos entienden que la tienda física no ha perdido relevancia. Por el contrario, se ha transformado en un espacio de experiencia, posicionamiento y construcción de marca. Arturo Calle renueva puntos icónicos para mejorar atención, flujo y omnicanalidad; Levi’s invierte en tiendas insignia y formatos más cercanos al concepto global de la marca.

También comparten otra lectura del mercado: el crecimiento femenino es una prioridad. Arturo Calle Woman se consolida como una línea con vida propia dentro de la estrategia nacional, mientras Levi’s avanza hacia un mayor balance entre hombres y mujeres, impulsado por una rápida adopción de tendencias globales en el segmento femenino.

Las diferencias, sin embargo, son profundas. Arturo Calle compite desde su ADN colombiano, su conocimiento del consumidor local, su capacidad de llegar a ciudades intermedias y su vínculo con la industria nacional. Su crecimiento no solo busca ventas, sino también empleo formal, cobertura regional y fortalecimiento productivo.

Levi’s compite desde otro lugar: la fuerza de una marca global con más de 150 años de historia, el poder cultural del denim y una propuesta capaz de convertir momentos de conversación internacional en oportunidades comerciales. Su ventaja está en traer tendencias globales, elevar el estándar de tienda y ampliar el significado de la marca más allá del jean tradicional.

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En síntesis, Arturo Calle representa la estrategia de profundidad local: más cobertura, más regiones, más categorías y una operación integrada al tejido empresarial colombiano. Levi’s representa la estrategia de aspiración global: más experiencia, más tendencia, más posicionamiento internacional y una marca que busca ampliar su conversación con nuevas generaciones.

El pulso entre ambas no se definirá únicamente por el número de tiendas, sino por la capacidad de convertir cada punto de venta en una plataforma de valor. En el nuevo mapa competitivo de la moda en Colombia, crecer ya no significa estar en más lugares, sino estar mejor conectado con el consumidor. Y en esa carrera, tanto Arturo Calle como Levi’s están moviendo sus fichas con ambición.

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