Por lo menos eso se deduce de la inversión que acaba de hacer el legendario (y muy querido) empresario Arturo Calle, que dio a conocer el plan de expansión que pondrá en marcha en el segundo semestre de 2026.

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La compañía fortalecerá su presencia en Colombia con 13 nuevas aperturas durante los meses que vienen, consolidando su crecimiento en el sector retail y reforzando su compromiso con la generación de empleo y el desarrollo regional, algo que va en línea con las propuestas del nuevo presidente electo, Abelardo de la Espriella.

El plan contempla ocho nuevas tiendas Arturo Calle Woman, formato que alcanzará 10 puntos especializados en el país y continuará ampliando su propuesta de valor para la mujer colombiana.

(Vea también: Llega importante respaldo a De la Espriella tras ganar elecciones: le piden salvar la economía)

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Además, tendrá cinco tiendas Arturo Calle nuevas, en el formato tradicional. Se ubicarán en estas zonas del país:

Nuestro Bogotá

El Edén en Bogotá

Nuestro Montería

Ipiales

Cartago

Arturo Calle y su plan de crecimiento en 2026 en Colombia

En esa misma línea, la compañía impulsará su formato Arturo Calle Woman con 10 tiendas especializadas con las aperturas de Viva Villavicencio, NQS Bogotá y Fabricato, complementando la presencia que ya tiene actualmente en Viva Envigado, La Felicidad, Chipichape, Supercentro Tuluá, Plaza Central, Parque La Colina y Mallplaza Barranquilla.

Asimismo, dentro de los planes para 2026, Arturo Calle se encuentra la renovación de tres de sus puntos más emblemáticos a nivel nacional: Andino, Unicentro y Buenavista Barranquilla. Según estimaciones de la compañía, estas aperturas y renovaciones impulsarán cerca del 30 % del crecimiento proyectado para este periodo. Asimismo, fortalecerán su modelo omnicanal y la generación de empleo en distintas regiones del país, explicó la empresa en un comunicado enviado a medios.

Sobre esta apuesta, Esteban González, gerente general (CEO) de Arturo Calle, señaló: “Seguimos apostándole a Colombia porque creemos en el talento, la resiliencia y la capacidad de crecimiento de nuestro país. Cada nueva tienda representa una oportunidad corporativa para generar empleo formal, fortalecer de manera directa la industria nacional y robustecer la red de distribución logística que respalda nuestra estrategia omnicanal a largo plazo. Con este plan consolidamos una visión de crecimiento sostenible construida desde las regiones”.

Además de fortalecer su operación comercial, este plan contribuirá a la generación de empleo formal y al desarrollo económico de las regiones donde la compañía tendrá presencia. Asimismo, permitirá optimizar la disponibilidad de producto y continuar fortaleciendo su estrategia omnicanal para ofrecer una experiencia de compra más ágil, eficiente e integrada.

El total de la inversión proyectada será de 8 millones de dólares para 2026.

Arturo Calle apoyó a Abelardo de la Espriella en campaña

El icónico empresario fue uno de los que más exaltó y promovió la candidatura del nuevo mandatario. En varias ocasiones destacó las oportunidades que se vendrían para el país si él llegaba a la presidencia.

“Don Arturo Calle está firme por la Patria. Juntos vamos a lograr el milagro de construir una Colombia donde los independientes y emprendedores puedan convertirse en empresarios, con oportunidades reales, reglas claras y respaldo del Estado. En mi gobierno impulsaremos un Comité de Sabios, conformado por hombres y mujeres de experiencia probada, como don Arturo Calle, cuyo consejo, trabajo y visión serán fundamentales para llevar a Colombia a la grandeza que se merece”, se comprometió en campaña el presidente electo.

Esta es la imagen publicada por De la Espriella hace varios meses, en el marco de la campaña:

Don Arturo Calle está firme por la Patria. Juntos vamos a lograr el milagro de construir una Colombia donde los independientes y emprendedores puedan convertirse en empresarios, con oportunidades reales, reglas claras y respaldo del Estado. En mi gobierno impulsaremos un Comité… pic.twitter.com/DJk8DaMqcz — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) January 29, 2026

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.