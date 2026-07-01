El debate sobre la legitimidad de la próxima presidencia en Colombia sumó un nuevo capítulo de alta tensión. Lejos de retroceder ante la andanada de críticas provenientes de analistas de opinión y del equipo del electo vicepresidente José Manuel Restrepo, el excandidato Iván Cepeda emitió un nuevo y desafiante pronunciamiento. En una lectura crítica de su postura, se evidencia un intento estratégico por cambiar el foco de la discusión: mientras sus detractores lo acusan de incoherencia democrática, Cepeda busca elevar el tono del debate hacia un plano de soberanía legal y constitucional, argumentando que lo que está en juego no es un inconformismo por los votos, sino un riesgo real para la independencia judicial y política de la nación.

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Sin embargo, mirándolo con lupa, el argumento del líder de izquierda camina por una delgada línea. Al tiempo que insiste en que respeta las matemáticas de la Registraduría, mantiene un llamado al desacato que para muchos analistas resulta institucionalmente peligroso. Además, relanza acusaciones sobre presuntos vínculos con agencias de inteligencia extranjeras que, hasta el momento, se manejan más en el terreno de la retórica política que en el de los soportes judiciales definitivos.

Frente a lo que considera una lectura conveniente y sesgada por parte de los medios de comunicación y las huestes del gobierno entrante, el jefe de la oposición dividió su defensa en puntos específicos:

La supuesta afrenta constitucional: Cepeda advirtió que las críticas de sus opositores evaden deliberadamente la esencia del problema, la cual califica como una afrenta directa a la dignidad del país.

El silencio de la contraparte: Para el dirigente izquierdista, el silencio del entorno del presidente electo frente a sus cuestionamientos es una prueba obvia de que el tema les genera absoluta molestia.

El fantasma de la inteligencia extranjera: El excandidato insistió en que el mandatario elegido tiene la obligación pública de aclararle al país si es colaborador o agente de algún organismo de seguridad norteamericano.

El respaldo legal: Para blindar su tesis, Cepeda sacó a relucir una comunicación pública firmada por 20 exmagistrados, quienes aparentemente coinciden en las incompatibilidades legales que genera la ciudadanía estadounidense para mandar en Colombia.

El núcleo de la defensa de Cepeda radica en separar matemáticamente el proceso de escrutinio de las calidades constitucionales del candidato ganador. Según su tesis, se trata de dos realidades jurídicas completamente independientes que el nuevo gobierno pretende mezclar de manera amañada.

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Dimensión Analizada La Postura y Ratificación de Cepeda El Riesgo Político Señalado Las formalidades del proceso electoral Se ratifica plenamente en el pronunciamiento técnico y el conteo de los votos de la jornada. Ninguno; el líder de la oposición aclara que no está denunciando un fraude en las mesas de votación. La doble nacionalidad del Presidente Sostiene que las obligaciones que impone la ciudadanía de EE. UU. son legalmente incompatibles con la Presidencia. Configura, según sus palabras, un inmenso y peligroso riesgo para la soberanía del Estado colombiano.

“Intentan asimilar dos decisiones claramente diferenciadas… El fondo del problema lo quieren ocultar y eludir. Por eso en este caso, lo reitero, apelar a la desobediencia civil pacífica tiene toda legitimidad”, sentenció Cepeda al cierre de su comunicado.

Con este panorama, queda claro que la oposición no dará el brazo a torcer y que usará el argumento de la nacionalidad estadounidense como el caballo de batalla principal para intentar restarle legitimidad a la posesión de Abelardo De la Espriella. El pulso legal y político apenas comienza a calentar motores de cara a agosto.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.