La transición de poder en Colombia se está viviendo a dos velocidades y bajo una tensión que corta el aire. Por un lado, la izquierda derrotada busca trancar las instituciones con discursos de barricada; por el otro, el gobierno entrante de Abelardo De la Espriella pisa el acelerador para demostrar que ya tiene las riendas del Estado. Este martes, el mandatario electo pateó el tablero protocolario al instalar lo que bautizó como el primer “Empalme Anticorrupción” en la historia de Colombia, un gigantesco despliegue técnico que busca levantar las alfombras del gobierno saliente de Gustavo Petro.

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Sin embargo, más allá de los fuertes discursos, lo que se robó todas las miradas y encendió el debate en los pasillos políticos fue la elección del cuartel general para este proceso. Rompiendo con la tradición de usar sedes gubernamentales neutrales, De la Espriella decidió jugar en su propia cancha y mudó a todo su equipo de empalme a las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda, al norte de Bogotá.

La elección de la Universidad Sergio Arboleda no fue una coincidencia ni un asunto de espacio logístico; fue un mensaje político de arraigo y confianza.

La cuna del Presidente: Esta institución es la prestigiosa alma mater donde Abelardo De la Espriella se formó como abogado, consolidando allí los cimientos de la que sería una de las carreras penales más mediáticas y exitosas del país.

La conexión Restrepo: El lugar cobra el doble de sentido si se recuerda que el propio vicepresidente electo y jefe del empalme, José Manuel Restrepo, ha tenido una larguísima y respetada trayectoria en la academia de élite colombiana, vinculándose estrechamente con los hilos directivos de la Sergio Arboleda.

El equipo liderado por Restrepo no se va a andar por las ramas. Bajo un estricto “juramento de compromiso con la verdad”, el bloque de empalme se diseñó como un ejército técnico para auditar cada peso de la saliente administración pública.

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Componente Cifra / Detalle Estructural Objetivo Principal Mesas Técnicas 22 comisiones especializadas por sectores. Revisar ministerio por ministerio y detectar irregularidades de última hora. Personal Desplegado Más de 1.200 expertos, técnicos y facilitadores. Evitar que el gobierno Petro oculte información en contratos “a dedo”. Liderazgo José Manuel Restrepo (Vicepresidente electo). Garantizar rigor macroeconómico, transparencia e independencia fiscal.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.