Por: Blu Radio

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El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares de Colombia adelantan una verificación técnica urgente sobre la autenticidad de un video en el que aparece Iván Jacob Idrobo Arredondo, alias ‘Marlon’. El cabecilla de las disidencias de las Farc había sido reportado por el Gobierno como muerto en una operación militar reciente.

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La supuesta baja de alias ‘Marlon’, uno de los hombres más buscados del grupo armado vinculado a alias ‘Iván Mordisco’, fue presentada por las autoridades el pasado 20 de junio. El anuncio se dio un día antes de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, calificándolo como un golpe de alto impacto.

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Sin embargo, la difusión de una grabación con fecha del 27 de junio, donde el insurgente lanza críticas a la política de paz total y envía mensajes a sus estructuras, encendió las alarmas y obligó a las autoridades a revisar los reportes de inteligencia.

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¿Por qué el Gobierno reportó la muerte de alias ‘Marlon’ sin confirmar?

La operación militar contra el Bloque Occidental Jacobo Arenas se ejecutó en la vereda San Isidro, una zona rural del municipio de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca. Tras el asalto a la estructura ilegal, los primeros reportes operacionales indicaron la neutralización del cabecilla.

Tras conocerse el video actual, el Ministerio de Defensa aclaró que la información del fallecimiento se basó estrictamente en reportes de combate y datos preliminares de inteligencia. La confirmación oficial del deceso seguía bajo un proceso de verificación legal que nunca se cerró.

El Ministerio de Defensa confirmó las razones por las cuales no existía una certeza científica sobre la muerte del jefe guerrillero: primero, el cuerpo nunca fue recuperado por las tropas en el área de operaciones. Al no tener el cadáver, las autoridades judiciales no pudieron realizar el levantamiento correspondiente. Asimismo, el Instituto de Medicina Legal no realizó los cotejos científicos necesarios para certificar la muerte.

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El material audiovisual muestra a alias ‘Marlon’ dirigiéndose a sus filas y cuestionando abiertamente los acercamientos de paz con el Gobierno. El análisis de las Fuerzas Militares se centra ahora en determinar la línea de tiempo de la grabación.

Los peritos técnicos de inteligencia militar buscan establecer si el video fue grabado de manera reciente para desmentir la operación del Ejército, o si se trata de un material antiguo publicado de forma estratégica por el grupo armado tras la ofensiva en Buenaventura.

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