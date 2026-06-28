La voz de la sociedad civil y del entretenimiento de primer nivel ha comenzado a hacerse sentir tras el cierre del año electoral. En las últimas horas, la superestrella de la música urbana, Karol G, sacudió las redes sociales y el panorama político al publicar una emotiva y directa carta dirigida al presidente electo, Abelardo De La Espriella.

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En el documento, fechado el 27 de junio de 2026 a las 11:35 p.m., la intérprete paisa tomó una postura de estricta neutralidad democrática, aclarando de entrada que no escribe como simpatizante ni como opositora de su propuesta política, sino bajo su rol de ciudadana que ama profundamente a su país. Con las campañas y los discursos oficialmente finalizados, la artista le recordó al nuevo mandatario que el triunfo electoral no debe asumirse como un botín personal, instándolo a buscar la unidad nacional en un momento de profundas divisiones.

“Quiero pedirle que recuerde, todos los días, que el poder que hace una semana recibió no es un trofeo, no es un premio, ES UNA RESPONSABILIDAD”, sentenció la cantante de forma categórica en los apartes visibles de la misiva.

Karol G desglosó las necesidades más apremiantes que, desde su perspectiva, afronta la ciudadanía colombiana en la actualidad. Su mensaje dejó claro que el éxito de la nueva administración se medirá en el bienestar de la población civil y no en las promesas de tarima:

Sector o Población El Clamor / Petición Expresa en la Carta Gobernabilidad General Escuchar tanto a los millones que votaron por él como a los que piensan distinto, gobernando para el país y no para un partido o ideología. Niñez y Familias Priorizar la educación de los niños y aliviar la carga económica de los hogares que luchan por llegar a fin de mes. Campesinos y Emprendedores Sostener la red productiva del campo y brindar garantías a quienes generan empleo en el sector privado. Seguridad Nacional Entender que no habrá progreso económico real mientras el miedo siga formando parte de la vida cotidiana de las personas. Juventud Ofrecer oportunidades reales a los jóvenes para evitar que sigan perdiendo la esperanza y buscando el futuro fuera de Colombia.

En la segunda parte del texto, la artista enfatizó que el país requiere con urgencia líderes capaces de unificar el tejido social a través de “decisiones valientes”. Su mensaje cerró con una profunda reflexión sobre el legado histórico que dejará la administración de De La Espriella, recordándole que la historia no juzga las intenciones, sino el impacto real en la calidad de vida de las comunidades.

“Ojalá que cuando termine su mandato, los colombianos podamos mirar atrás y decir que, más allá de las diferencias, usted estuvo a la altura de la responsabilidad que recibió. Porque al final ningún presidente gana cuando gana una elección… Un presidente gana cuando gana su pueblo”, concluye la misiva.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.