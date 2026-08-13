Por: Noticiero 90 minutos

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La tragedia causada por el terremoto del 10 de agosto en el occidente de Colombia dejó una profunda huella en Cali, al cobrarse la vida de Darío Patiño Rivera, de 78 años. El adulto mayor quedó atrapado entre los escombros de una estructura colapsada a raíz del movimiento sísmico, como informó 90 Minutos. Su hijo, el periodista José Fernando Patiño, de Blu Radio, siguió de cerca las labores de búsqueda y rescate durante horas, acompañando a los grupos de socorro que trabajaron para dar con su paradero. Finalmente, la noche del martes, los equipos lograron recuperar el cuerpo de Patiño Rivera entre los restos.

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En palabras compartidas por el propio periodista, el dolor y la dificultad del proceso quedaron en evidencia: "Con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre, Darío Patiño Rivera, de entre los escombros". Este mensaje revela la angustia vivida por las familias y la complejidad de las operaciones en situaciones de desastre.

La situación se agravó debido a que la sede de Medicina Legal en Cali sufrió daños estructurales, razón por la cual, según confirmó la Fiscalía General de la Nación, la atención para víctimas fatales se trasladó a Palmira. Allí, las familias deben cumplir con trámites de identificación y entrega de cuerpos, proceso que, en palabras de José Fernando Patiño, ha sido "muy duro" y lleno de obstáculos relacionados con la falta de información y comunicación adecuada. Las dificultades se extienden al manejo documental y la coordinación con funerarias, como lo expuso el periodista: debía obtener documentos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) de Cali, desplazarse entre municipios y ajustar los tiempos mientras las funerarias exigían papeles para poder disponer de la carroza fúnebre.

El drama humano no terminó con la recuperación del cuerpo. Los rescatistas advirtieron sobre la posibilidad de no poder extraerlo completo debido a cómo había quedado atrapado. José Fernando manifestó su angustia y determinación: “No soy rescatista, pero mi vida estaba metida ahí abajo”. Así, su experiencia expuso las múltiples barreras, tanto operativas como emocionales, que enfrentan quienes intentan recuperar a sus seres queridos tras una tragedia natural. La situación sigue siendo especialmente dura para quienes aún esperan noticias y enfrentan, día tras día, el duelo y la espera en medio de la burocracia y el dolor.

¿Cómo afecta el colapso de la sede de Medicina Legal en Cali a las víctimas del terremoto?

La afectación estructural de la sede de Medicina Legal en Cali obligó a trasladar la atención a otros municipios, como Palmira y Tuluá. Este cambio complica el proceso de identificación y entrega de cuerpos, pues las familias deben movilizarse y cumplir con más trámites, generando demoras y nuevas dificultades en medio de la emergencia, según relataron familiares y confirmó la Fiscalía General.

¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las familias tras un sismo en Colombia?

De acuerdo con los testimonios de los afectados, entre los principales obstáculos se encuentran la falta de información precisa, la coordinación deficiente, la necesidad de varios documentos para reclamar los cuerpos y la dependencia de trámites con funerarias. Todo esto se agrava al sumar el dolor personal, el temor y la incertidumbre sobre el estado de sus seres queridos tras la tragedia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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