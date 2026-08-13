Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses lidera la identificación de las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el lunes 10 de agosto, aplicando protocolos especializados que van mucho más allá del reconocimiento visual, según la información recopilada por El Diario. Este proceso técnico-científico comprende distintas etapas y exige, además, un aval judicial antes de que los cuerpos puedan ser entregados a las familias afectadas.

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El director general de la entidad, Ariel Emilio Cortés Martínez, detalló que equipos forenses han sido desplegados en las zonas afectadas, especialmente en ciudades como Pereira, Cali y otras poblaciones. Hasta la fecha, Medicina Legal ha recibido 202 cuerpos relacionados con la tragedia, de los cuáles 121 ya han sido plenamente identificados. Sin embargo, lejos de limitarse a observaciones rápidas, el enfoque está basado en verificaciones científicas rigurosas, que buscan evitar posibles errores y asegurar que cada cuerpo sea entregado a la familia correcta.

El procedimiento empieza cuando los cuerpos son recuperados y puestos bajo custodia de Medicina Legal. Inicialmente, se documentan y se someten a análisis forenses. Entre las técnicas empleadas, la comparación de huellas dactilares es una de las más habituales, siempre que sea viable obtenerlas para cotejarlas con registros existentes. Otro método importante es la odontología forense, donde las características dentales observadas en la autopsia se cruzan con historias clínicas y registros odontológicos previos. En ejemplos donde el estado de los restos dificulta estas técnicas, se recurre a análisis de ADN, comparando muestras biológicas del cuerpo con las de familiares o registros anteriores.

Otras disciplinas, como la radiología y la antropología, forman parte del abordaje integral que Medicina Legal implementa en este tipo de emergencias. Todos estos pasos tienen como objetivo una identificación científicamente comprobable y reconocida legalmente. No obstante, la entrega de los cuerpos no es inmediata una vez establecida la identidad. Debe cumplirse un procedimiento legal en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y las autoridades judiciales, lo que implica que las familias deben seguir instrucciones y esperar notificaciones oficiales.

Esta labor, dice Medicina Legal, se caracteriza por su respeto, debido proceso y compromiso con la dignidad de las víctimas y sus familias. Para muchos allegados, el proceso de identificación, aunque doloroso, marca el inicio del duelo y la despedida, después de obtener certeza sobre el destino de sus seres queridos.

¿Cuáles son los pasos para identificar víctimas de un terremoto según Medicina Legal?

El proceso inicia con la recepción y documentación de los cuerpos, seguido por análisis forenses que utilizan técnicas como comparación de huellas dactilares y odontología forense. Si estos métodos no son concluyentes, se recurre a estudios genéticos y otras disciplinas como radiología y antropología, con el fin de establecer científicamente la identidad de cada víctima antes de su entrega.

¿Por qué la entrega de cuerpos después de una tragedia puede tardar varios días?

La entrega depende no solo de la identificación científica, sino también de la finalización de pasos legales coordinados con la Fiscalía General de la Nación. Factores como el estado de los cuerpos, la disponibilidad de registros y la complejidad de los análisis pueden prolongar el procedimiento, ya que cada caso se maneja bajo estrictos criterios de rigor y cuidado para evitar errores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.