Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses desempeña un papel crucial tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado lunes 10 de agosto. Sus equipos especializados están dedicados a una labor esencial: identificar plenamente a las víctimas antes de entregar los cuerpos a sus familias, en un proceso que exige rigor técnico y sensibilidad frente al dolor de quienes esperan noticias.

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De acuerdo con las declaraciones de Ariel Emilio Cortés Martínez, director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la entidad tiene desplegados grupos en las zonas afectadas para adelantar los procedimientos médico-legales necesarios. Según los datos oficiales divulgados hasta ahora, 202 cuerpos han sido ingresados a las instalaciones de Medicina Legal, de los cuales 121 ya han sido identificados plenamente, como recoge El Diario.

La identificación va mucho más allá de un simple reconocimiento visual. Cuando un cuerpo es recuperado, expertos forenses inician un proceso detallado de documentación, seguido del análisis científico que permita corroborar la identidad. Uno de los métodos más recurrentes es la comparación de huellas dactilares, siempre y cuando sea posible obtenerlas y contrastarlas con los registros existentes. En otros casos, la odontología forense se convierte en una herramienta clave: se analizan las características dentales del cadáver y se las compara con historias clínicas, radiografías o cartas dentales que puedan ser aportadas por las familias.

Si estos métodos no ofrecen respuestas concluyentes, se recurre a estudios genéticos, cruzando muestras de ADN con material biológico previo o con el ADN de familiares. Además, se pueden emplear técnicas de radiología y antropología, dependiendo de las condiciones en las que se encuentren los cuerpos y el contexto de la emergencia. Este enfoque interdisciplinario permite que, incluso en situaciones complejas, las identificaciones sean técnicamente confiables y respeten la dignidad de las víctimas.

Sin embargo, incluso después de lograr la identificación, la entrega del cuerpo no ocurre de inmediato. Medicina Legal colabora con la Fiscalía General de la Nación y otras autoridades judiciales, ya que la salida de los restos requiere cumplir todos los protocolos legales correspondientes. Por eso, las familias deben atenerse a las instrucciones oficiales que se les brindan, tanto sobre el lugar como sobre el momento en que podrán reclamar a sus seres queridos.

El proceso puede demorarse especialmente si el estado del cuerpo dificulta la recolección de huellas, si no existen registros dentales o si resulta indispensable realizar estudios genéticos. Esa cautela es imprescindible para garantizar que no se produzcan errores en la entrega de los cuerpos, ya que cada identificación representa una responsabilidad ética y legal.

Por ahora, las labores forenses continúan en ciudades como Pereira y Cali, con equipos de Medicina Legal trabajando bajo estrictos parámetros de rigor y respeto, mientras cientos de familias esperan el doloroso, pero fundamental, momento de reencontrarse y despedirse de sus seres queridos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo identifica Medicina Legal a las víctimas en desastres como el terremoto?

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses utiliza métodos científicos para identificar víctimas, como la comparación de huellas dactilares, análisis de características dentales a través de odontología forense y estudios genéticos con muestras de ADN, siguiendo un procedimiento documentado y multidisciplinario.

¿Por qué se demora la entrega de cuerpos después de un desastre natural?

La entrega de cuerpos puede tardar porque la identificación debe ser precisa, empleando distintas técnicas forenses y cumpliendo protocolos legales. Factores como el estado del cuerpo, falta de registros dentales y necesidad de estudios genéticos pueden prolongar el proceso, buscando evitar errores y garantizar respeto hacia las víctimas y sus familias.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.