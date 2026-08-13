Por: Noticiero 90 minutos

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La tragedia originada por el terremoto del 10 de agosto en el occidente de Colombia dejó una pérdida irreparable para la familia Patiño. Darío Patiño Rivera, de 78 años, perdió la vida tras quedar atrapado bajo los escombros de una estructura que colapsó durante el sismo en Cali. Su hijo, el periodista José Fernando Patiño de Blu Radio, vivió en carne propia el drama de la búsqueda, acompañando a los rescatistas y manteniendo la esperanza de localizar a su padre con vida.

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Según la información proporcionada por medios como 90 Minutos y declaraciones directas de José Fernando Patiño, el rescate estuvo marcado por la angustia y la incertidumbre. Tanto familiares como socorristas trabajaron durante largas horas para remover los escombros y evaluar los daños en la edificación caída. Sin embargo, fue en la noche cuando finalmente hallaron el cuerpo sin vida de Darío Patiño Rivera. "Con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre, Darío Patiño Rivera, de entre los escombros", escribió el periodista, reflejando el dolor vivido por su familia.

El proceso no terminó con el rescate. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, debido a las afectaciones estructurales de la sede de Medicina Legal en Cali, se habilitaron puntos de atención en Palmira y Tuluá para las familias de las víctimas. Esta situación añadió complejidad al trámite, pues los familiares debieron desplazarse y seguir instrucciones cambiantes para completar los procedimientos de identificación y entrega de los cuerpos.

José Fernando Patiño relató que enfrentó obstáculos administrativos, como la falta de información clara sobre la documentación necesaria y los desplazamientos entre municipios. Estas dificultades se agravaron por la coordinación con las funerarias, que exigían documentos específicos antes de movilizar los vehículos fúnebres. La situación llevó a momentos de profunda frustración y dolor. "Con las uñas arrebatamos a mi padre de los escombros", narró el periodista, quien destacó la labor de los socorristas y el esfuerzo familiar en medio de la adversidad.

En sus reflexiones, Patiño pidió ajustes en los procesos institucionales y una mejor comunicación para evitar que otros vivan lo que él soportó: “Pienso que hay que afinar algunas cosas, como esos cuellos de botella que van pasando, y es la falta de información y de comunicación certera”. El sufrimiento de la familia Patiño, junto con el de otras familias afectadas, evidencia tanto el impacto humano de la emergencia como la necesidad de fortalecer los procedimientos oficiales de apoyo y atención.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el proceso de rescate y entrega del cuerpo de Darío Patiño Rivera tras el terremoto en Cali?

El proceso de rescate de Darío Patiño Rivera estuvo cargado de angustia. El colapso de la estructura implicó un trabajo intenso de remoción de escombros por parte de rescatistas y familiares, liderados por el periodista José Fernando Patiño. Tras ubicar el cuerpo, las complicaciones no cesaron: problemas estructurales en la sede de Medicina Legal obligaron a trasladar los trámites a Palmira, lo que requirió desplazamientos y trámites adicionales para la familia. La entrega del cuerpo también se dificultó por requisitos administrativos en la coordinación con las funerarias.

¿Qué obstáculos enfrentaron las familias de víctimas del sismo del 10 de agosto en Colombia para reclamar los cuerpos?

Entre los principales obstáculos citados por José Fernando Patiño estuvieron la falta de información oportuna y clara sobre los requisitos documentales y los cambios de lugar para los trámites, pues la sede de Medicina Legal en Cali quedó inhabilitada. Además, la coordinación con funerarias requería documentos específicos para movilizar las carrozas, creando demoras y frustración adicionales para las familias dolientes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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