Por: Noticiero 90 minutos

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La Alcaldía de Cali comunicó recientemente que el registro de las familias damnificadas por el terremoto se efectuará de forma presencial, mediante visitas casa a casa, empleando formularios en papel. Según la información entregada, no se habilitarán códigos QR, líneas telefónicas ni plataformas digitales para este procedimiento. De acuerdo con Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, “la única fuente oficial la van a manejar las secretarías de Gestión del Riesgo, Vivienda y Bienestar Social”.

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Así, todas las actividades para recopilar la información necesaria y verificar la afectación de la población estarán lideradas por los equipos designados oficialmente por la Administración Distrital. Las jornadas de verificación, conocidas como ‘barridos’, serán previamente informadas en cada sector y estarán a cargo de personal debidamente identificado. Peñuela alertó sobre la presencia de personas ajenas al equipo oficial que estarían suplantando la labor de encuestadores, por lo que pidió a los habitantes no suministrar información a desconocidos y confirmar que quienes los visiten formen parte de estos grupos avalados por la Alcaldía.

Es relevante subrayar que el censo presencial es diferente al reporte de daños materiales en las viviendas. Según lo informado, cualquier ciudadano que requiera reportar afectaciones estructurales puede comunicarse a la línea de WhatsApp habilitada para ese fin: 310 229 97 08. Esta medida busca separar claramente los procesos de ayuda a familias, del registro particular de inmuebles afectados.

De acuerdo con el más reciente informe del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), tras un ejercicio de análisis y verificación, se reportan 96 personas fallecidas y 88 rescatadas con vida. Actualmente, permanecen activos nueve frentes de búsqueda y rescate. Entre estos, se destacan puntos en el Hospital Universitario del Valle (HUV), en los barrios Cuarto de Legua y Capri, así como en la calle 5 con carrera 39, calle 9 con carrera 44 y el sector enfrente de la Clínica de Colores.

Peñuela hizo un llamado a la ciudadanía para mantener el silencio en las zonas de operación y no obstaculizar las labores de los equipos de rescate, quienes conservan la esperanza de encontrar más supervivientes. Simultáneamente, un grupo de ingenieros estructurales, integrado por personal oficial y voluntarios, continúa evaluando las edificaciones para determinar su habitabilidad o el nivel de riesgo, garantizando así la seguridad de los habitantes afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo es el proceso de censo para familias afectadas por el sismo en Cali?

El censo se realiza de manera presencial, casa a casa y por medio de formularios físicos. No se usarán mecanismos digitales como aplicaciones, códigos QR o líneas telefónicas; la recolección de datos estará a cargo exclusivamente de equipos oficiales de la Alcaldía. Las jornadas serán anunciadas previamente y solo el personal debidamente identificado está autorizado para tomar la información.

¿Dónde se deben reportar los daños en viviendas tras el terremoto en Cali?

La Alcaldía de Cali mantiene habilitada una línea de WhatsApp, el número 310 229 97 08, para que los ciudadanos puedan reportar exclusivamente los daños materiales en sus viviendas. Es importante tener claro que este reporte es independiente del censo de familias afectadas y sirve para registrar daños estructurales en los inmuebles.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.