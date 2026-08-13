Por: Noticiero 90 minutos

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La tragedia causada por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto en Colombia tuvo un profundo impacto en la ciudad de Cali, donde Darío Patiño Rivera, de 78 años, perdió la vida. Según lo informado en 90 Minutos, Patiño Rivera quedó atrapado bajo los escombros de una estructura que colapsó, desencadenando una ardua operación de búsqueda y rescate liderada por los organismos de socorro de la capital del Valle del Cauca. Durante varias horas, su hijo, el periodista José Fernando Patiño, de Blu Radio, permaneció en el lugar acompañando el trabajo de los equipos especializados y familiares, quien relató de primera mano los momentos de angustia y la espera por recuperar el cuerpo de su padre.

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Tras el hallazgo, Patiño quiso resaltar no solo la labor de los equipos de emergencia, sino también la solidaridad demostrada por los ciudadanos de Cali. En declaraciones recogidas por el medio, el periodista expresó: "Fue para mí algo conmovedor ver cómo todo el mundo que no tenía un familiar enterrado estaba ayudándome a sacar a mi padre de ahí. Y esto no tiene precio". Este agradecimiento refleja el acompañamiento colectivo y voluntario que recibió en uno de los momentos más difíciles, con personas desconocidas sumándose espontáneamente a la causa.

Uno de los aspectos más delicados de la operación de rescate fue la condición en que se encontraba el cuerpo, atrapado entre dos placas de concreto. De acuerdo con el relato del propio Patiño, los rescatistas le advirtieron sobre la dificultad de extraer a su padre sin que el cuerpo resultara fragmentado: "Existe la posibilidad de que tu padre no lo podamos sacar completo", le dijeron. A pesar del temor, el periodista aseguró que no se resignó a aceptar dicha posibilidad y destacó la llegada oportuna de maquinaria y tecnología que facilitó finalmente la extracción.

Durante todo el proceso, José Fernando Patiño insistió en la importancia del apoyo ciudadano: "Yo lo único que tengo es agradecimiento. Cali respondió y no respondió solamente a mi papá. Cali respondió a la altura de las condiciones", manifestó. Añadió que, aunque no es rescatista de profesión, sentía que debía permanecer en el lugar porque su vida estaba "metida ahí abajo". Su testimonio se suma a otros ejemplos de solidaridad que han salido a la luz tras el sismo, ilustrando la resiliencia y capacidad de respuesta conjunta ante la adversidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué desafíos enfrentaron los equipos de rescate en el terremoto de Cali?

Los equipos de rescate enfrentaron retos significativos debido a la difícil ubicación del cuerpo de Darío Patiño Rivera, atrapado entre placas de concreto. Además, hubo dudas sobre si sería posible recuperar el cuerpo completo, lo que exigió el uso de tecnología avanzada y maquinaria adecuada. El trabajo conjunto entre rescatistas y la comunidad fue clave para superar la emergencia, según indicó José Fernando Patiño a 90 Minutos.

¿Por qué fue importante la solidaridad ciudadana en la emergencia del sismo en Cali?

La solidaridad ciudadana tuvo un papel determinante en medio de la tragedia, ya que muchas personas sin vínculo directo con los afectados prestaron apoyo durante las labores de rescate. De acuerdo con los testimonios de José Fernando Patiño, la ayuda de ciudadanos fue fundamental para sobrellevar la difícil situación, mostrando el compromiso y humanidad de la comunidad caleña en circunstancias extremas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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