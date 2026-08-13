Por: Noticiero 90 minutos

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El reciente terremoto que sacudió el occidente de Colombia el 10 de agosto tuvo consecuencias devastadoras, especialmente en la ciudad de Cali. Según información de 90 Minutos, una de las víctimas mortales fue Darío Patiño Rivera, de 78 años. El hombre quedó atrapado entre los escombros de una edificación colapsada debido al sismo. Durante varias horas, familiares y rescatistas unieron esfuerzos en la búsqueda, con la presencia constante de su hijo, el periodista José Fernando Patiño, de Blu Radio, quien vivió de cerca cada momento del rescate. Finalmente, en la noche del martes, fue recuperado el cuerpo sin vida de Patiño Rivera. El propio periodista relató el momento a través de sus redes sociales, describiendo el dolor de confirmar la noticia: "Con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre, Darío Patiño Rivera, de entre los escombros".

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El contexto posterior al hallazgo fue igual de complejo. Debido a los daños estructurales sufridos por la sede de Medicina Legal en Cali, la entidad informó que las víctimas fatales serían atendidas en la ciudad de Palmira en conjunto con la Fiscalía General. De acuerdo con la Fiscalía Colombia, este traslado implicó habilitar puntos de atención alternativos para guiar a las familias durante el proceso de identificación y entrega de sus seres queridos.

José Fernando Patiño evidenció que el camino burocrático para reclamar el cuerpo de su padre estuvo marcado por dificultades. Explicó que, además del dolor de la pérdida, debía enfrentar largas esperas y confusas exigencias documentales. Primero, la falta de información clara generó incertidumbre, y luego, la necesidad de documentos que, según relató, no parecían ser imprescindibles pero terminaron siendo solicitados por las autoridades. Además, las funerarias solo podían enviar la carroza fúnebre tras recibir un documento de autorización, lo que sumó más obstáculos y angustia a las familias. El periodista también compartió el testimonio de los rescatistas, quienes advirtieron sobre las dificultades técnicas para recuperar el cuerpo: "Me dijeron: ‘Existe la posibilidad de que tu padre no lo podamos sacar completo’, porque mi papá estaba entre dos placas. Y yo dije: ‘Eso no puede ocurrir. Yo no me puedo ir con mi padre incompleto, en trozos’".

Dicho proceso continúa para muchas familias afectadas, quienes aún esperan respuestas tras el sismo del 10 de agosto. Desde el medio 90 Minutos, se expresa respeto y solidaridad a quienes han sufrido pérdidas y a quienes siguen esperando noticias sobre sus seres queridos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la burocracia en el proceso de entrega de cuerpos tras un desastre como el terremoto en Cali?

El proceso burocrático puede dificultar significativamente la entrega oportuna de los cuerpos a sus familiares. Según el testimonio de José Fernando Patiño en 90 Minutos, la falta de información clara, la solicitud de documentos inesperados y la coordinación con funerarias hacen que este proceso sea lento y estresante, agregando sufrimiento a las familias afectadas.

¿Cuál fue el papel de los rescatistas y familiares durante el rescate de Darío Patiño Rivera tras el terremoto?

De acuerdo con los testimonios citados por 90 Minutos, tanto rescatistas como familiares trabajaron juntos de manera incansable para recuperar el cuerpo de Darío Patiño Rivera. El propio hijo de la víctima participó activamente, exigiendo respeto por el cuerpo de su padre y enfrentando los desafíos técnicos que implicaba el rescate entre los escombros.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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