Por: Noticiero 90 minutos

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La tragedia causada por el terremoto ocurrido el 10 de agosto en el occidente de Colombia dejó entre sus víctimas a Darío Patiño Rivera, de 78 años, quien perdió la vida al quedar atrapado bajo los escombros de una edificación derrumbada en Cali. La dramática búsqueda fue acompañada de cerca por su hijo, el periodista José Fernando Patiño, reconocido por su trabajo en Blu Radio. Durante horas, familiares y rescatistas adelantaron intensas labores para remover los restos de la estructura y localizar al adulto mayor. Finalmente, en la noche del martes, se logró recuperar el cuerpo sin vida de Patiño Rivera. Así lo confirmó el propio periodista a través de un mensaje en redes sociales: “Con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre, Darío Patiño Rivera, de entre los escombros”.

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El sismo no solo provocó pérdidas humanas sino también complejidades logísticas y administrativas para los familiares de las víctimas. Los daños en la sede de Medicina Legal en Cali obligaron a que los trámites y atenciones relacionados con los fallecidos se trasladaran a Palmira en compañía de la Fiscalía General, según información divulgada por la propia entidad. Ante este panorama, el proceso para reclamar los cuerpos ha implicado desplazamientos entre ciudades, documentación y una notoria falta de claridad en la información proporcionada, como lo relató José Fernando Patiño: “Todo el proceso ha sido muy duro. Son muchas personas fallecidas... pienso que hay que afinar algunas cosas, como esos cuellos de botella, y es la falta de información y de comunicación certera”.

El drama fue mayor cuando, tras la recuperación del cuerpo, surgieron nuevos obstáculos administrativos: se exigieron documentos específicos y la coordinación logística con funerarias resultó igualmente enredada. Patiño compartió: “La funeraria dice: ‘No, pero yo primero necesito un documento para poder enviar mi carroza de que lo van a entregar’”. En medio del dolor, la familia enfrentó además la presión emocional del rescate, pues los rescatistas advirtieron la posibilidad de no poder quitar todo el peso que cubría el cuerpo de Darío Patiño Rivera. El testimonio de José Fernando es contundente: “No soy rescatista, pero mi vida estaba metida ahí abajo”. Este caso refleja las duras condiciones que deben afrontar muchas familias afectadas por el terremoto, sumado al profundo pesar de la pérdida.

¿Cómo afectan los daños en Medicina Legal al proceso de entrega de cuerpos tras un terremoto en Colombia?

Los daños en la sede de Medicina Legal en Cali complicaron de manera significativa el proceso de identificación y entrega de cuerpos, obligando a los familiares a desplazarse a ciudades como Palmira. Esto, además de los requisitos adicionales de documentación y la falta de información clara, genera cuellos de botella y trámites extensos para quienes buscan despedir a sus seres queridos en medio de una emergencia.

¿Qué obstáculos afrontaron las familias para reclamar los cuerpos tras el sismo en Cali?

Entre los principales obstáculos se destacaron la escasez de información certera, la exigencia de trámites administrativos adicionales, desplazamientos entre ciudades, y la dificultad de coordinar con las funerarias, todo esto en medio del dolor de la tragedia, según relató José Fernando Patiño tras el fallecimiento de su padre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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