Por: Noticiero 90 minutos

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El terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto en el occidente de Colombia dejó una marca imborrable en varias familias de Cali, entre ellas la de Darío Patiño Rivera, de 78 años, quien falleció atrapado bajo los escombros tras el colapso de una estructura. El periodista José Fernando Patiño, hijo de la víctima y miembro de Blu Radio, presenció de cerca el arduo proceso de búsqueda que realizaron los organismos de socorro, esperando, junto a sus seres queridos, la remoción y rescate del cuerpo de su padre.

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Según informó el mismo periodista a través de sus redes sociales, los trabajos de rescate se extendieron durante horas, mientras familiares y rescatistas permanecían expectantes ante la difícil labor de remover los restos de la estructura. "Con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre, Darío Patiño Rivera, de entre los escombros", escribió José Fernando Patiño, reflejando la conmoción y el dolor de la familia frente a lo sucedido.

Debido a las severas afectaciones en la sede de Medicina Legal en Cali, la entidad, junto a la Fiscalía General de la Nación, confirmó que las víctimas fatales están siendo atendidas en Palmira. Se han habilitado puntos de atención también en Tuluá para orientar y acompañar a los familiares en los trámites de identificación y entrega de los cuerpos. José Fernando Patiño ha compartido abiertamente los obstáculos burocráticos y de comunicación que, según indica, han dificultado aún más el proceso para las familias. Mencionó que le informaron primero que no necesitaría un documento específico de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), pero después, en Palmira, le exigieron dicho documento de Cali, obligándolo a trasladarse entre ciudades en medio del duelo.

Otra dificultad citada por Patiño tiene que ver con las funerarias, ya que es necesario que el vehículo esté presente cuando se haga la entrega del cuerpo, pero a la vez exigen documentos que demuestran que el cuerpo será entregado, generando demoras y confusión. La situación es aún más dolorosa cuando se suman las dificultades para rescatar los cuerpos, como lo explicó Patiño: “Con las uñas arrebatamos a mi padre de los escombros”, y agregó que los rescatistas le advirtieron sobre la posibilidad de no poder recuperar el cuerpo en condiciones dignas, situación que finalmente se pudo evitar, aunque requirió máxima coordinación y esfuerzo.

El drama vivido en Cali refleja la complejidad humana y logística en medio de las emergencias, donde las familias afectadas continúan buscando respuestas y afrontando la difícil realidad de la pérdida, esperando que los procesos sean más compasivos y eficaces para quienes atraviesan el duelo.

¿Cuáles son los pasos para reclamar un cuerpo tras un desastre natural en Colombia?

Según lo contado por José Fernando Patiño y la información entregada por Medicina Legal y la Fiscalía General, el proceso de reclamar un cuerpo incluye la orientación y acompañamiento por parte de las autoridades, presentación de documentos específicos —como los emitidos por la Uariv— y coordinación con funerarias, que deben presentar la carroza en el sitio de entrega. Los trámites pueden complicarse por la falta de comunicación entre ciudades y entidades, y las condiciones de emergencia pueden dificultar aún más estos procedimientos.

¿Qué es la Uariv y por qué es clave en la entrega de cuerpos tras emergencias?

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) es una entidad estatal encargada de gestionar documentos y trámites relacionados con las víctimas de situaciones de emergencia. En el contexto del terremoto en Cali, familiares como José Fernando Patiño debieron presentar documentación expedida por la Uariv para poder reclamar los cuerpos de sus seres queridos, lo que evidencia la importancia de esta institución dentro de los procesos administrativos y humanitarios en circunstancias de catástrofe.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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