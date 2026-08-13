Por: Noticiero 90 minutos

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El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Cali el pasado 10 de agosto dejó a su paso una estela de destrucción, cobrando la vida de muchos y cambiando para siempre la realidad de innumerables familias. Entre los rostros de quienes enfrentan la pérdida se encuentra el periodista Carlos Aponte, quien vivió de primera mano la tragedia en el barrio Capri, siendo testigo y víctima del dolor que deja el desastre. De acuerdo con 90 Minutos, durante horas, Aponte acompañó las labores de rescate, aguardando noticias sobre el paradero de sus seres queridos que estaban atrapados bajo los escombros de una edificación colapsada por el sismo.

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En las intensas jornadas de búsqueda, los organismos de socorro recuperaron los cuerpos sin vida del padre y la sobrina de Aponte, mientras persisten las labores para hallar a su madre. Las declaraciones recogidas por 90 Minutos muestran la profundidad de la angustia del periodista, quien afirmó enfrentar "una incertidumbre muy grande porque se nos desbarató la familia". Sus palabras evocan el impacto anímico de la tragedia, señalando también la solidaridad que ha recibido de vecinos, rescatistas y voluntarios, quienes sin conocer personalmente a la familia Aponte-Marín, han dado muestras de compromiso y apoyo en este momento crítico.

Para Aponte, el apoyo de quienes trabajan incansablemente —a pesar de las duras condiciones, el calor y el dolor de la pérdida— ha significado una fortaleza invaluable. Según testimonios de Aponte citados por 90 Minutos, la empatía de personas que se han unido para ayudar, ya sea proporcionando alimentos, herramientas o simplemente su presencia, es algo que marca profundamente y por lo que expresa un profundo agradecimiento. Aponte resalta que "eso uno no tiene cómo pagarlo" y que se siente obligado a agradecer a cada persona que apoya, incluso en los detalles más pequeños.

La tragedia, como relata Aponte, no solo deja heridas físicas sino también emocionales. De acuerdo con sus palabras a 90 Minutos, la incertidumbre sobre el rescate de su madre mantiene viva la esperanza junto al temor por enfrentar el desenlace. Expresa el dolor de no poder despedirse de sus seres queridos como quisiera y la complejidad de aceptar la pérdida bajo circunstancias tan devastadoras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el impacto del terremoto en la familia de Carlos Aponte según 90 Minutos?

De acuerdo con 90 Minutos, la familia de Carlos Aponte resultó gravemente afectada por el colapso de un edificio en el barrio Capri tras el terremoto de 7.4. El padre y la sobrina del periodista fueron hallados sin vida, mientras continúan los esfuerzos por rescatar a su madre, mostrando la magnitud del dolor que vive el comunicador y su entorno.

¿Qué ha destacado Carlos Aponte sobre la labor de los rescatistas y voluntarios tras el sismo en Cali?

Según los testimonios recogidos por 90 Minutos, Carlos Aponte ha enfatizado el compromiso, amor y solidaridad de los rescatistas y vecinos durante la emergencia. Resalta el esfuerzo de quienes, sin conocer a su familia, se han sumado para ayudar bajo condiciones difíciles, lo que ha sido clave para mantener la esperanza y sobrellevar el dolor.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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