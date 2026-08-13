La solidaridad de los colombianos empieza a tomar forma para atender a las familias que resultaron afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país el lunes 10 de agosto. Mientras continúan las labores de evaluación y atención en las zonas más golpeadas, se habilitaron nuevos puntos para que quienes quieran ayudar puedan entregar alimentos y elementos básicos.

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El movimiento tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y se sintió con fuerza en diferentes departamentos. Entre los territorios con afectaciones aparecen Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, con reportes en ciudades como Quibdó, Pereira, Manizales, Armenia y Cali.

Ante este panorama, FIAT, JEEP y RAM habilitaron varios de sus concesionarios en Bogotá, Medellín y Bucaramanga para recibir donaciones. La iniciativa hace parte de la respuesta coordinada con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), que se encarga de consolidar y movilizar las ayudas hacia los lugares donde sean más necesarias.

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Dónde son los puntos de acopio

En Bogotá, las donaciones se pueden entregar en Autonal, avenida Boyacá #19-68; Marcali, carrera 13 #34-76; Automotores Europa, calle 127 #70G-28; Comagro, calle 171 #22A-76, y Massy Motors, avenida Suba, calle 145 #84-30.

En Medellín, están habilitados Automotor, carrera 43A #19-105, El Poblado, y Discaribe, calle 11 #51-130, avenida Guayabal. En Bucaramanga, el punto está en Fersautos, anillo vial, kilómetro 1,8, sentido Floridablanca-Girón.

La red humanitaria también cuenta con bancos de alimentos en ciudades como Cali, Buenaventura, Cartago, Manizales, Pereira, Quibdó y otras zonas del país.

Las autoridades y organizaciones encargadas piden que las donaciones correspondan a las necesidades actuales y que los envíos de gran volumen sean coordinados previamente. Para hacerlo, ABACO habilitó el WhatsApp 313 245 7978.

La idea es que cada aporte llegue organizado a las comunidades que hoy necesitan alimentos y elementos básicos para afrontar las consecuencias del terremoto.

(Ver también: Cómo donar para los damnificados por el terremoto: guía desde un centro de acopio)

¿Qué se necesita?

Los puntos están recibiendo principalmente agua, arroz, aceite, pasta, lentejas, fríjol, garbanzo, arveja, alimentos enlatados, harina de maíz y trigo, panela, chocolate, frutos secos, avena, coladas, leche en polvo, leche UHT y alimentos listos para consumir.

También se necesitan artículos como pañales, toallas higiénicas, papel higiénico, kits de cocina, colchonetas, mantas y juguetes. La recomendación es no mezclar alimentos con productos de aseo, pues esto facilita la clasificación y posterior distribución de las ayudas.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.