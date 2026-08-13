Un nuevo sismo se registró este 13 de agosto. Según el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro fue, nuevamente, en San José del Palmar, Chocó, epicentro del terremoto del pasado lunes 10 de agosto.

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La entidad informó que el movimiento telúrico registro 4.1 de magnitud y una profundidad de 104 km:

Pero este no fue solo un temblor o una réplica más. Durante los últimos 4 días se han registrado más de 100 réplicas que no se han sentido, pero la de este jueves sí se sintió.

Según colombianos que se han manifestado en redes sociales, este nuevo temblor se sintió levemente en Manizales, Pereira, Dosquebradas, Santuario y muchos municipios de Risaralda y de Caldas, principalmente.

Incluso, hay algunas personas que han manifestado haberlo sentido en otros departamentos como Antioquia, Valle y Tolima, aunque son pocos los reportes en ese sentido.

Hasta el momento, las autoridades locales no han manifestado que este temblor haya provocado nuevas tragedias en las ciudades que fueron afectadas desde el pasado lunes.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.