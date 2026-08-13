Por: Noticiero 90 minutos

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El sismo de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, marcó un punto crucial dentro de la historia sísmica de Colombia. De acuerdo con Julio Fierro Morales, director general del Servicio Geológico Colombiano (SGC), este evento es el tercero de mayor magnitud documentado en el país. Los únicos terremotos que lo superan ocurrieron el 31 de enero de 1906, con una intensidad de 8,8, y el 12 de diciembre de 1979, con magnitud de 8,1; ambos en el Pacífico colombiano. Fierro indicó expresamente: “El sismo ocurrido el pasado 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, Chocó, es el tercero de mayor magnitud registrada en la historia de Colombia”.

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Estos antecedentes evidencian la amenaza sísmica constante en la región del Pacífico. El terremoto de 1906 fue especialmente devastador, ya que generó un tsunami con olas que alcanzaron entre dos y cinco metros y afectaron grandes extensiones de la costa entre Colombia y Ecuador. Por su parte, el sismo de 1979 también causó un tsunami, con olas de hasta tres metros, impactando a comunidades de la franja costera entre Guapi y Tumaco. Estos eventos previos contextualizan la importancia del reciente movimiento telúrico y la necesidad permanente de monitoreo y prevención.

El SGC informó que el sismo del 10 de agosto tuvo una profundidad de 103 kilómetros y que, en las horas siguientes, se presentaron varias réplicas. La entidad advirtió a la ciudadanía sobre la posibilidad de nuevos temblores, subrayando que las réplicas forman parte de un comportamiento normal después de un sismo de gran magnitud.

En medio de la emergencia, circularon en redes sociales diferentes rumores que fueron desmentidos por el SGC. Uno de ellos afirmaba que el sismo estaba relacionado con un cambio en la alerta del volcán Puracé. Sin embargo, el volcán permanece en alerta naranja, y la entidad dejó claro que no hay relación entre su actividad y el terremoto de San José del Palmar. Además, el director del SGC aclaró que actualmente no existe un método científico para predecir la fecha y hora exactas de una réplica importante. Frente a esto, la recomendación oficial es consultar únicamente canales institucionales y mantener medidas de precaución mientras se sigue monitoreando la situación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el sismo del 10 de agosto de 2026 es tan relevante en la historia sísmica de Colombia?

El sismo de 7,4 ocurrido en San José del Palmar, Chocó, es considerado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) como el tercero de mayor magnitud en la historia del país, solo superado por los terremotos de 1906 y 1979, ambos en el Pacífico. Su relevancia radica en su intensidad, los antecedentes históricos y las consecuencias sísmicas y sociales que genera en el panorama nacional.

¿Qué significa que el volcán Puracé esté en alerta naranja tras el sismo?

La alerta naranja indica que el volcán Puracé presenta cambios importantes en su actividad volcánica, lo que aumenta el riesgo de erupción, pero no necesariamente implica una relación directa con el sismo del 10 de agosto. Según el SGC, ambos fenómenos son independientes y la alerta volcánica continúa vigente como medida de precaución y monitoreo constante de posible actividad eruptiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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