La actividad sísmica en el occidente del país se mantiene activa tres días después del fuerte movimiento telúrico registrado en San José del Palmar, Chocó. El sismo principal, ocurrido el pasado 10 de agosto de 2026 a las 7:34 de a la mañana, alcanzó una magnitud de 7,4 y desde entonces ha desencadenado una secuencia constante de réplicas que mantiene en alerta a las autoridades y a las comunidades de la región.

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Según el más reciente reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), con corte a las 7:00 de la mañana de este 13 de agosto, la cifra acumulada de réplicas asociadas al evento principal ya llegó a 160. Del total de estos movimientos posteriores, 12 han superado los 3,0 grados de magnitud, mientras que uno de ellos sobrepasó los 4,0 grados, confirmando que la tierra en la zona de San José del Palmar sigue liberando energía de manera continuada.

En paralelo a la emergencia por los sismos, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella posesionó al ingeniero geólogo David Santiago Tamayo Roldán como nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La confirmación oficial fue emitida desde la ciudad de Manizales por el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien indicó que ya sostuvo diálogos con el funcionario entrante para agilizar la llegada de ayudas humanitarias a las zonas más golpeadas, amparándose en la declaratoria de desastre nacional.

Hasta el momento de este relevo, la respuesta institucional frente a la crisis había estado bajo la coordinación de Javier Pava, funcionario designado durante la administración anterior que continuaba al frente del organismo mientras se concretaba el cambio en propiedad.

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Tamayo llega al cargo respaldado por una sólida formación académica como magíster en Gestión del Riesgo de la Universidad de Antioquia y con experiencia profesional independiente en el municipio de Sabaneta desde 2020. Asume el timón de una entidad que ha estado bajo la lupa debido a diversos señalamientos por presuntas irregularidades en la contratación y en la gestión de recursos destinados a mitigar desastres.

Expertos en la materia han señalado que contar con un director en propiedad resulta indispensable para que la Unidad tome decisiones con agilidad y active a plenitud sus mecanismos de respuesta operativa, en momentos críticos donde el conteo de réplicas y la evaluación de daños continúan marcando la agenda nacional tras el terremoto del 10 de agosto.