Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ibagué ha decidido sumarse a los esfuerzos de solidaridad tras el reciente terremoto que golpeó a varias regiones de Colombia. De acuerdo con la información oficial, la ciudad se prepara para realizar una jornada especial de donación de sangre destinada a respaldar a los ciudadanos afectados por la emergencia. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer las reservas de sangre en ciudades que han resultado especialmente perjudicadas, como Cali, Pereira y el departamento del Chocó, según las autoridades involucradas en la respuesta.

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La jornada de donación será llevada a cabo en el Parque Deportivo de Ibagué, donde se instalará un punto especial para recibir a quienes estén dispuestos a contribuir. La Cruz Roja Colombiana Seccional Tolima ha confirmado que la convocatoria será durante los días 14 y 15 de agosto, en un horario comprendido entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. La invitación, dirigida a toda la ciudadanía, remarca la importancia de estos gestos de solidaridad, enfatizando que una sola donación puede llegar a salvar hasta tres vidas, de acuerdo con los organizadores.

Para participar como donante, existen requisitos claros. Solo pueden acercarse quienes tengan entre 18 y 65 años de edad, además de pesar más de 50 kilogramos. Los organizadores recuerdan que resulta indispensable encontrarse en buenas condiciones físicas y de salud, presentar la cédula de ciudadanía en original y haber mantenido una alimentación adecuada junto con buena hidratación antes de donar sangre. Estos criterios buscan garantizar tanto la seguridad del donante como del paciente que recibirá la transfusión.

Además de la jornada en el Parque Deportivo, la Cruz Roja Colombiana Seccional Tolima informó que existe un punto permanente de donación de sangre en el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué. En este centro, las personas pueden hacer su contribución de lunes a viernes, dentro del horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, ampliando así las posibilidades para quienes deseen aportar más allá de la jornada especial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se puede donar sangre en Ibagué para apoyar a los afectados por el terremoto?

Según informó la Cruz Roja Colombiana Seccional Tolima, se habilitará un punto especial en el Parque Deportivo de Ibagué los días 14 y 15 de agosto, entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Además, existe un punto permanente en el Hospital Federico Lleras Acosta, disponible de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

¿Cuáles son los requisitos para donar sangre en la jornada solidaria de Ibagué?

De acuerdo con la información oficial, los requisitos para ser donante incluyen: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos, estar en buenas condiciones físicas y de salud, presentar la cédula de ciudadanía original y haber tenido una alimentación adecuada e hidratación antes de donar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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